PZPN jest gotowy zorganizować barażowy mecz z Rosją w Polsce

W poniedziałek Władimir Putin podpisał dekret o uznaniu niepodległości dwóch samozwańczych republik w Donbasie - Donieckiej i Ługańskiej. Prezydent Rosji wysłał także do tych regionów oddziały wojsk, co tłumaczył troską o zapewnienie pokoju. Taka sytuacja wywołała reakcję ze strony PZPN-u, który skierował do FIFA oficjalne pismo z prośbą o wyjaśnienie kwestii meczu Rosja - Polska, który odbędzie się w Moskwie.

PZPN gotowy zorganizować mecz z Rosją u siebie. Ale prezes Kulesza się na to nie nastawia

Cezary Kulesza rozmawiał z "Przeglądem Sportowym" nt. sytuacji związanej z meczem Rosja - Polska w ramach marcowych baraży do mistrzostw świata. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej potwierdził, że Polska jest gotowa organizacyjnie do gry z Rosją na własnym terenie. - Sytuacja zmienia się dzień po dniu i trudno przewidywać przyszłość. To FIFA musi rozstrzygnąć wszystkie kwestie, na które zwróciliśmy uwagę w liście. Pod kątem organizacyjnym jesteśmy gotowi zagrać ten mecz u siebie. Ale nie nastawiałbym się na takie rozwiązanie - powiedział.

Kulesza przyznał, że obecna sytuacja na świecie nie wpłynie na przygotowania Czesława Michniewicza. - Plan selekcjonera jest w pełni realizowany. Wiemy, jak bardzo napięty jest terminarz przed meczami, dlatego chcemy maksymalnie wykorzystać ten krótki czas. Dzięki temu, że przedmeczowy trening i konferencja odbędą się w Polsce, to trener będzie miał możliwość przeprowadzenia dodatkowego treningu. Całkowicie ufam Michniewiczowi i jego koncepcji - dodał prezes polskiej federacji.

Cezary Kulesza ma za sobą spotkania m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim czy ministrem sportu Kamilem Bortniczukiem. Prezes PZPN przekazał, że nie padły jakieś konkretne deklaracje. - Ewentualne sankcje leżą w gestii rządów i organów międzynarodowych. My jesteśmy lojalnym członkiem FIFA i UEFA, dlatego będziemy działać zgodnie z ich wytycznymi. Robimy to, co do nas należy, dlatego przede wszystkim myślę o tym, by nasza reprezentacja nie została w żaden sposób pokrzywdzona - skwitował Kulesza.