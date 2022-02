Pięciu zawodników z ekstraklasy na liście Michniewicza. Są nazwiska

Chociaż Czesław Michniewicz selekcjonerem reprezentacji Polski jest od niespełna miesiąca, to za nim bardzo intensywny czas. Trener odwiedził wiele europejskich krajów, rozmawiając z naszymi zawodnikami.

REKLAMA

Zobacz wideo Michniewicz o Adamie Nawałce, odejściu Sousy i perspektywach reprezentacji. Jaki skład na baraże?

Michniewicz swoje podróże zaczął od wizyty w Monachium i rozmowy z Robertem Lewandowskim, potem były Włochy, gdzie odwiedził kolonię polskich piłkarzy. Potem selekcjoner poleciał do Anglii, gdzie rozmawiał z Janem Bednarkiem, Mateuszem Klichem, Jakubem Moderem, Mattym Cashem czy Krystianem Bielikiem.

Nagranie z meczu 13-letniego Carlsena z Kasparowem podbija sieć. Szczyt bezczelności

Michniewicz był też w Marsylii i rozmawiał z Arkadiuszem Milikiem oraz Turcji, gdzie spotkał się z przebywającymi na obozie zawodnikami z ligi rosyjskiej. Teraz jednak czas już na powrót do kraju i ostatnie przygotowania do meczu z Rosją.

Michniewicz zakończył tournee po Europie

Jak poinformował portal Interia.pl, Michniewicz w piątek odwiedzi Warszawę, gdzie obejrzy mecz swojego byłego klubu - Legii - z Wisłą Kraków. W sobotę selekcjoner pojawi się zaś w Szczecinie i obejrzy szlagier ekstraklasy Pogoń - Lech Poznań.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Kogo Michniewicz będzie obserwował w kontekście powołania do reprezentacji Polski? Z Legii mają to być stoperzy - Maik Nawrocki i Mateusz Wieteska - z Pogoni skrzydłowy - Kamil Grosicki - a z Lecha środkowy obrońca - Bartosz Salamon - oraz skrzydłowy - Jakub Kamiński.

Po wyjeździe do Warszawy i Szczecina Michniewicz uda się na Kaszuby, gdzie w ciszy będzie przygotowywał się do pokonania Rosjan. Dla selekcjonera to nic nowego, bo w takich samych warunkach przygotowywał się do meczów, gdy był trenerem kadry U-21.

Hubert Hurkacz już w ćwierćfinale. Pokaz siły. Molcan rozbity

Po dwóch tygodniach na Kaszubach Michniewicz ma wrócić do Warszawy, gdzie 19 marca rozpocznie się zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczem z Rosją. Ten 24 marca w Moskwie.