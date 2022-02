Nawet Jarosław Kaczyński zabrał głos ws. meczu Rosja - Polska

24 marca o godz. 18:00 reprezentacja Polski zagra z Rosją w meczu barażowym o awans na mistrzostwa świata, które w listopadzie rozpoczną się w Katarze. No właśnie, ale czy na pewno zagra? Napięta sytuacja polityczna i rosyjska agresja wobec Ukrainy sprawiły, że nie tylko europejscy, ale też polscy politycy domagają się sankcji wobec Rosjan.

I nie chodzi tylko o sankcje polityczne czy ekonomiczne, ale także te, które dotyczą obszaru sportu. Minister sportu - Kamil Bortniczuk - powiedział, że w jego opinii polscy sportowcy nie powinni jechać do Rosji.

Roman Teriuszkow odpowiada Bortniczukowi. "Najbezpieczniejszy kraj na świecie"

- My będziemy zabiegać, żeby w wersji minimum rozegrać ten mecz na terenie neutralnym. Jeżeli nie będzie na to zgody, to będziemy zastanawiać się, co robić. Ja uważam, że w takiej sytuacji polscy sportowcy do Rosji jechać nie powinni, ale to jest moje osobiste zdanie - stwierdził w Poranku Polskiego Radia 24.

Kaczyński: Wycofanie się z dużych imprez sportowych stworzy kłopoty dla Rosji

Podobną opinię na konferencji prasowej wygłosił wicepremier ds. bezpieczeństwa i szef Prawa i Sprawiedliwości - Jarosław Kaczyński. - Wycofanie się z dużych imprez sportowych, które są planowane na ten rok w Rosji i szereg innych tego rodzaju posunięć stworzy bardzo poważne kłopoty dla Rosji. Z drugiej strony także pokaże społeczeństwu rosyjskiemu, że jednak nie można działać w ten sposób, że podboje to nie jest metoda współczesnego świata - powiedział.

W poniedziałek prezydent Rosji - Władimir Putin - niepodległość Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej powołanych przez rosyjskie siły okupacyjne. Zachód Europy oraz USA uznały jego działania za całkowicie nielegalne i nawoływały do zmiany decyzji. Po jej braku we wtorek na Rosję nałożone zostały pierwsze sankcje.

Chociaż politycy nawołują do bojkotowania rosyjskich sportowców, to wiele wskazuje na to, że mecz Rosja - Polska i tak odbędzie się w Moskwie. Sekretarz generalny PZPN - Łukasz Wachowski - zapowiedział jednak, że związek napisze do Rosjan pismo, w którym spyta o gwarancje bezpieczeństwa przy okazji marcowego spotkania.

CEV reaguje na agresję Rosji na Ukrainę. Mecz Polaków przeniesiony? Mamy oświadczenie

Według nieoficjalnych informacji UEFA ma rozważać też zmianę gospodarza tegorocznego finału Ligi Mistrzów. W pierwotnym założeniu miał się on odbyć w Sankt Petersburgu, jednak po wydarzeniach z poniedziałku, nie jest to już takie pewne.