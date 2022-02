"Nie rozumiem, co się dzieje z Polską. Histeria". Rosjanie reagują na słowa Bortniczuka

Komentarz Dimitrija Swiszczowa to odpowiedź na słowa polskiego ministra sportu Kamila Bortniczuka, który we wtorek na antenie Polskiego Radia zapowiedział, że Polska będzie zabiegać o to, by marcowy baraż z Rosją został rozegrany na neutralnym terenie. - Uważam, że w takiej sytuacji polscy sportowcy nie powinni jechać do Rosji - przyznał Bortniczuk.

Pierwsze sankcje już uderzają bezpośrednio w rosyjski sport. To dopiero początek

To reakcja na działania Władimira Putina, który w poniedziałek podpisał dekret o uznaniu niepodległości dwóch samozwańczych republik w Donbasie - Donieckiej i Ługańskiej. Wysłał tam też oddziały wojsk, tłumacząc się troską o pokój w regionie. Ta sytuacja ma także wpływ na świat sportu, w tym właśnie na losy barażowego meczu Rosja - Polska, który planowo ma odbyć się 24 marca na stadionie Dynama w Moskwie.

"Polacy widocznie chcą się wykazać"

Czy tam się odbędzie? Rosjanie twierdzą, że powinien. Że nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań. - Zdecydowanie Polacy nie mają się czego obawiać. To jest z ich strony rodzaj politycznej gry - twierdzi Swiszczow, rosyjski polityk i przewodniczący Komisji Dumy Państwowej ds. Kultury Fizycznej i Sportu, który w rosyjskich mediach komentuje słowa Bortniczuka.

- Z punktu widzenia organizacji i środków bezpieczeństwa jesteśmy chyba najbardziej zorganizowanym krajem na świecie. Wszyscy nam mogą tego zazdrościć. Ale Polacy widocznie chcą się wykazać. Nieudolnie próbują łączyć sport z polityką. Moim zdaniem są krótkowzroczni, nie chcą trzymać się teraz z daleka od Amerykanów, Niemców czy Brytyjczyków i próbują swoje malutkie interesy załatwiać poprzez sport - dodał Swiszczow.

"Nie rozumiem, co się dzieje z Polską"

Swiszczow nie jest jedyny, który komentuje słowa Bortniczuka, bo odniósł się do nich także Aleksandr Mirzojan, członek komitetu technicznego Rosyjskiego Związku Piłki Nożnej (RFU). - To FIFA zadecyduje, gdzie ten mecz się odbędzie. To ona jest odpowiedzialna i zasiadają tam mądrzy ludzie. Ja tylko nie rozumiem, co się dzieje z Polską. Tam jest ciągła histeria. Może Polacy lubią taki styl życia? Nie wiem, ale wiem, że my nie histeryzujemy. Na spokojnie szykujemy się do gry - powiedział Mirzojan na łamach dziennika "Sport Express".

Jeśli Polska wygra z Rosją, to decydujący o awansie na mistrzostwa świata mecz rozegra w Polsce - na Stadionie Śląskim w Chorzowie, gdzie zmierzy się ze zwycięzcą pary Szwecja - Czechy.