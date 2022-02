Aleksander Kwaśniewski wprost o barażu. "Zawieszenie Rosji" i walkower dla Polski

W poniedziałek Władimir Putin podpisał dekret o uznaniu niepodległości dwóch samozwańczych republik w Donbasie - Donieckiej i Ługańskiej. W tych regionach pojawiły się też oddziały wojsk rosyjskich, co tłumaczono troską o pokój w regionie. Sytuacja robi się jednak coraz bardziej napięta. Nic dziwnego, że pojawiły się też wątpliwości co do zasadności rozgrywania meczu barażowego MŚ 2022 w Moskwie. Zgodnie z planem reprezentacja Polski ma 24 marca zmierzyć się z Rosją na wyjeździe.

Polska - Rosja na neutralnym gruncie? Kwaśniewski idzie o krok dalej. "Zawieszenie w prawach członka organizacji"

Czy możliwe, aby mecz Polska - Rosja został przełożony ze względu na działania Władimira Putina? - Po tym co się stało w poniedziałek w ramach konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, przesłanek ku temu, by rozegrać baraż na neutralnym terenie, jest więcej niż przedwczoraj - powiedział w rozmowie ze Sport.pl były prezes PZPN, Michał Listkiewicz.

Jeszcze inny scenariusz zakłada Aleksander Kwaśniewski, prezydent RP w latach 1995-2005. - Mogę sobie wyobrazić takie rozwiązanie, w którym FIFA podejmie decyzję o zawieszeniu Rosji w prawach członka tej organizacji. W takiej sytuacji mecz się nie odbywa, a my gramy ze Szwecją lub z Czechami o awans na mundial - powiedział w rozmowie z Radio ZET.

Johnson grzmi ws. działań Putina. "Nie ma szans". Kary dla oligarchów z Premier League

Mecz Rosja - Polska to pierwszy etap baraży o mistrzostwa świata w Katarze. Jego zwycięzca zmierzy się ze zwycięzcą meczu Szwecja - Czechy. Jeżeli biało-czerwoni pokonają rywala w Moskwie, finał baraży rozegrany zostanie na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Finał zaplanowano na 29 marca.

Kwaśniewski swoje stanowisko wymową poniedziałkowego orędzia Putina dla Rosjan. W nim poruszono m.in. wątek Polski i tarcz antyrakietowych, które zdaniem prezydenta Rosji, mogłyby zostać użyte w celach ofensywnych. - Słyszeliśmy z ust Putina antypolskie sformułowania. To nie jest miły teren do rozgrywania meczów" - dodał były prezydent.

Na wtorkowej konferencji prasowej sytuację skomentował także wicepremier Jarosław Kaczyński. Jego zdaniem Rosja powinna zostać "wycofana z dużych imprez sportowych planowanych na ten rok".