Nagła zmiana planów. Michniewicz podjął ważną decyzję przed barażem z Rosją

Czesław Michniewicz podróżuje po Europie, gdzie spotyka się z kolejnymi kadrowiczami. Selekcjoner odwiedził już Niemcy, Włochy, Anglię, Turcję i Francję, a czeka go jeszcze Hiszpania. Od 4 lutego do ostatniego tygodnia miesiąca pokona ok. 20 tys. km. Michniewicz jednocześnie podejmuje ważne strategiczne decyzje przed marcowymi barażami. Były trener Legii Warszawa wybrał nową bazę treningową kadry.

Polacy mają trenować w Książenicach w Legia Training Center. Do tej pory biało-czerwoni, przebywając w stolicy mieszkali w hotelach i trenowali na stadionie Polonii lub Legii. Teraz cała kadra może przebywać w Książenicach, gdzie oprócz noclegu zastaną nowoczesną bazę treningową. O tej decyzji Michniewicza poinformował Polsat Sport.

Co znajdziemy w Legia Training Center?

Osiem pełnowymiarowych boisk piłkarskich, z czego dwa ze sztuczną nawierzchnią. Biura pionu sportowego, szatnie dla pierwszej drużyny i dzieci z akademii, siłownia, hala sportowa, gabinety medyczne, część hotelowa z 24 pokojami o standardzie czterogwiazdkowym dla pierwszej drużyny, bursa z 30 pokojami dla graczy akademii, centrum badawcze LegiaLab, powierzchnie dla start-upów sportowych, sale konferencyjne i lekcyjne. Po wielu latach starań latem 2020 roku udało się ukończyć budowę ośrodka Legia Training Center. Więcej o ultranowoczesnym ośrodku przeczytacie w tekście Bartłomieja Kubiaka, dziennikarza Sport.pl.

Rosja - Polska. Kiedy zaczynamy baraże?

Już 24 marca biało-czerwoni zagrają w Moskwie z Rosją w barażu o mundial w Katarze. Jeśli Polska wygra, to w decydującym o awansie na MŚ meczu zagra ze zwycięzcą pary Szwecja - Czechy. Jeśli Michniewicz pozostanie na stanowisku po barażach, to jego kolejnymi meczami będą czerwcowe i wrześniowe starcia w Lidze Narodów. Polska zagra w grupie czwartej pierwszej dywizji z Belgią, Holandią oraz Walią (najlepsza drużyna awansuje do turnieju finałowego, najsłabsza spadnie do dywizji B).