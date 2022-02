Michniewicz miał umówione spotkanie z Krychowiakiem, ale wpadł też na kogoś innego

Czesław Michniewicz nie marnuje czasu. Na około miesiąc przed barażami selekcjoner reprezentacji Polski kontynuuje swoją podróż po Europie i spotyka się z reprezentantami Polski oraz z kandydatami do gry w kadrze. Lista zawodników, z którymi spotkał się Michniewicz już teraz jest długa i wciąż się wydłuża.

Michniewicz odwiedził kolejny kraj. Wpadł tam na trenera Rosji

Michniewicz aktualnie przebywa w Hiszpanii i tam spotkał się z Grzegorzem Krychowiakiem. Drużyna piłkarza, FK Krasnodar, przygotowuje się tam do rundy wiosennej. "Na obozie w Costa del Sol jest też Lokomotiw Moskwa Macieja Rybusa, z którym selekcjoner też ma się spotkać. Od strony rosyjskiej można się spodziewać, że z tych trzech drużyn na mecz z Polską zostanie powołanych w sumie pięciu piłkarzy, z pierwszym bramkarzem kadry Matwiejem Safonowem (Krasnodar) czy Dmitrijem Barinowem (Rostów) na czele. Warto zwrócić uwagę, że Lokomotiw i Rostów na obozie w Marbelli są aż miesiąc" – informował na Sport.pl Kacper Sosnowski.

Co ciekawe, Michniewicz odbył w Hiszpanii jeszcze jedno spotkanie – z Walerijem Karpinem. To właśnie jego będzie próbował przechytrzyć w marcu, w pierwszym spotkaniu barażowym. Karpin to selekcjoner reprezentacji Rosji.

Jakie są kolejne plany Czesława Michniewicza? W następny weekend selekcjoner polskiej kadry będzie już w Polsce i pojawi się na hitowym meczu ekstraklasy, który może zadecydować o losach tytułu. Pogoń Szczecin podejmować będzie Lecha Poznań.

Mecz z Rosją odbędzie się 24 marca o godz. 18.00. Jeśli Polacy wygrają, to w drugiej fazie play-off o mundial w Katarze zagrają pięć dni później ze zwycięzcą spotkania Szwecja – Czechy. Dopiero ten mecz wyłoni uczestnika mistrzostw. Powołania na marcowe spotkania Michniewicz ma wysłać 7 marca.