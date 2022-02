Debiutant w kadrze Michniewicza? "Selekcjoner interesuje się naszym życiem"

Jakub Kiwior rozgrywa niezły sezon w Serie A. Od kilku spotkań jest podstawowym zawodnikiem Spezii Calcio. Coraz częściej mówi się o tym, że może on wkrótce otrzymać powołanie do reprezentacji Polski. Kiwior doskonale zna się z Czesławem Michniewiczem. Kiwior wystąpił w czterech meczach reprezentacji Polski do lat 21, kiedy to za młodzieżówkę odpowiadał aktualny selekcjoner dorosłej kadry. Kiwior byłby w niej absolutnym debiutantem.

Kiwior rozmawiał z Michniewiczem nie tylko o piłce

To, że Kiwior jest na radarze Michniewicza nie jest żadną tajemnicą. Trener polskiej kadry podczas swojego pobytu we Włoszech odwiedził zawodnika Spezii. A ten o spotkaniu opowiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym"- Od razu mogę zaznaczyć, że trener nie przyjechał poinformować o powołaniach. Nie chcę za dużo zdradzać, ale nie rozmawialiśmy wyłącznie o futbolu, tylko jak człowiek z człowiekiem. Selekcjoner interesuje się naszym życiem, można z nim pogadać na każdy temat. Oczywiście piłka też się pojawiła. Mówił, że nie wie, czy będziemy w kadrze, ale chciałby grać tak i tak. Żebyśmy nie dowiedzieli się dopiero po ewentualnym przyjeździe na zgrupowanie. W ten sposób określone zachowania będzie można przećwiczyć w klubie. Dla mnie to bardzo pozytywne doświadczenie – zdradził Jakub Kiwior.

Obrońca występuje w barwach Spezii Calcio i gra w każdym ligowym meczu od 13 grudnia zeszłego roku. W ośmiu ostatnich spotkaniach grał po 90 minut. Kiwior jest wystawiany przez trenera Thiago Mottę na pozycji defensywnego pomocnika, ale jego koronną pozycją na boisku jest środek defensywy.

Do jednej z największych zalet Jakuba Kiwiora należy umiejętne wyprowadzanie piłki z własnego pola karnego. Dodatkowo obrońca jest lewonożny, co na pozycji stopera jest towarem deficytowym w reprezentacji Polski. Kiwior łącznie zagrał 10 meczów w barwach Spezii Calcio w Serie A i spędził na boisku 883 minuty.