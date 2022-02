Media: Dwóch piłkarzy Lecha na celowniku Michniewicza. Będzie wielki powrót do kadry?

Selekcjoner Czesław Michniewicz podróżuje po Europie, gdzie spotyka się z kolejnymi kadrowiczami. W czwartek w Marsylii ma zobaczyć się z Arkadiuszem Milikiem i obejrzeć mecz jego Olympique'u Marsylia z Karabachem Agdam w Lidze Konferencji Europy. Nowy opiekun kadry ma również zwrócić uwagę na kilku zawodników z ekstraklasy.

Media: Dwóch piłkarzy Lecha na celowniku Michniewicza. Szansa na wielki powrót

Mówiło się już m.in. o Michale Pazdanie, Mateuszu Wietesce, Arturze Jędrzejczyku czy Kamilu Grosickim. Teraz portal Meczyki.pl poinformował, że Czesław Michniewicz rozważa powołanie do kadry dwóch zawodników Lecha Poznań - Bartosza Salamona i Jakuba Kamińskiego.

"Salamon i Kamiński mają dodatkową motywację, bo jak słyszymy, obaj są w gronie piłkarzy rozważanych przez Michniewicza do wysłania powołań na baraż z Rosją, który odbędzie się 24 marca w Moskwie. Selekcjoner reprezentacji Polski podróżował po Europie, aby poznać się z kadrowiczami. Teraz powinien znaleźć więcej czasu na domowe podwórko" - napisano na portalu Meczyki.pl.

Dla Salamona byłby to powrót do reprezentacji Polski po 5,5 roku. Dziewięciokrotny reprezentant po raz ostatni grał w kadrze jeszcze za kadencji Adama Nawałki. Miało to miejsce we wrześniu 2016 roku, w meczu eliminacji do mistrzostw świata z Kazachstanem (2:2). Wówczas Bartosz Salamon był jeszcze piłkarzem Cagliari, teraz od roku występuje w Lechu Poznań, dla którego rozegrał 34 mecze, w których strzelił 4 gole. 30-latek znajduje się w dobrej formie jest liderem defensywy drużyny Macieja Skorży, która prowadzi w tabeli ekstraklasy.

Innym piłkarzem Lecha, który mógłby liczyć na powołanie, jest Jakub Kamiński. 19-letni skrzydłowy dotąd wystąpił w reprezentacji tylko raz, gdy za kadencji Paulo Sousy zagrał w meczu eliminacyjnym z San Marino (7:1). W lidze Kamiński, który od przyszłego sezonu będzie zawodnikiem VfL Wolfsburg, udowadnia jednak, że zasługuje na kolejną szansę w kadrze. W 21 meczach ligowych strzelił osiem goli i zaliczył sześć asyst, będąc pewnym punktem ofensywy "Kolejorza".