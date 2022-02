Czesław Michniewicz może sięgnąć po zaskakującego kandydata. "Przyszłość kadry"

Przed Czesławem Michniewiczem jego pierwsza i być może jedna z najważniejszych decyzji w roli selekcjonera reprezentacji Polski piłkarzy. Trener przymierza się do powołań na baraże mistrzostw świata w Katarze w 2022 roku. Według wielu źródeł Michniewicz może sięgnąć po ciekawe, rzadziej pojawiające się do tej pory w kadrze nazwiska.

REKLAMA

Zobacz wideo Czesław Michniewicz o wyborze bramkarza na baraże. "Innej odpowiedzi być nie może"

Jagiełło w reprezentacji Polski? "Michniewicz dzwonił i pozostaje w kontakcie"

Według portalu Polsatsport.pl w kadrze mogą znaleźć się Michał Pazdan, Marcin Kamiński czy Mateusz Wieteska. Michniewicz ma jednak także obserwować kilku młodych zawodników, w tym tych grających we Włoszech. Pojawiały się już informacje o tym, że w jego reprezentacji miejsce już na mecze z Rosją może mieć Jakub Kiwior.

Niewykonalne zadanie dla Michniewicza przed Rosją. Może dentysta?

Teraz dziennikarz meczyki.pl, Samuel Szczygielski spotkał się z Michniewiczem i piłkarzem Brescii, Filipem Jagiełło. "Na Rosję powołania jeszcze ma nie być, ale selekcjoner mówi: on jest przyszłością reprezentacji" - pisze we wpisie na Twitterze i zaznacza, że Michniewicz "dzwonił i pozostaje w kontakcie" z piłkarzem.

Jagiełło chciał do kadry już za Sousy. "Mam od niektórych większe umiejętności"

Jagiełło już we wrześniu zeszłego roku sam twierdził, że nadawałby się do reprezentacji Polski prowadzonej wówczas jeszcze przez Paulo Sousę. - Przez ostatnie 2,5 roku wykonałem duży krok do przodu. Brescia to klub, który jest szanowany we Włoszech. Ja się cały czas rozwijam i mam z tyłu głowy powołanie do drużyny narodowej. Na ten moment to może się nie wydarzyć, bo selekcjoner ma inne pomysły i stawia na innych zawodników. Ja jednak uważam, że mam od niektórych z nich większe umiejętności - mówił wówczas dla "Kanału Sportowego" piłkarz.

Rosjanie wkładają nam kij w szprychy przed barażami. Poważny problem

Filip Jagiełło trafił do Włoch dwa lata temu, gdy został sprzedany z Zagłębia Lubin za 1,5 miliona euro. Po jednym sezonie w grającej w Serie A Genoi został wypożyczony do Brescii, która występuje w Serie B. Początek rozgrywek miał znakomity - w trzech meczach zdobył dwa gole i zanotował asystę, a jego zespół prowadził w tabeli Serie B.

Debiut 23-letniego Polaka. Zachwycił i od razu chce do kadry

Obecnie po rozegraniu 22 spotkań jest piątym zespołem rozgrywek z 40 punktami i stratą czterech punktów do lidera, Cremonese. Jagiełło zagrał w 17 ligowych spotkaniach, a w swoim dorobku ma trzy gole i dwie asysty.