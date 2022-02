Rosjanie wkładają nam kij w szprychy przed barażami. Poważny problem

24 marca Czesław Michniewicz zadebiutuje w roli selekcjonera reprezentacji Polski. I od razu będzie to zadanie bardzo ważne, bo naszym rywalem będą Rosjanie, a stawką meczu będzie awans do decydującej fazy baraży o awans na mistrzostwa świata w Katarze. Jeśli Polacy wygrają w Moskwie, to w decydującym starciu podejmą zwycięzcę pary Szwecja - Czechy.

Fatalne informacje dla polskich kibiców przed meczem Rosja - Polska

Wiele jednak wskazuje na to, że polscy kibice będą mieli bardzo trudne zadanie, by obejrzeć mecz z Rosją z trybun stadionu Dynama Moskwa. Wszystko ze względu na obowiązujące przepisy w Rosji. - Obawiam się, że z tym może być problem. Na dziś polscy obywatele mają bardzo utrudniony wjazd na teren Rosji i niewiele wskazuje, aby przepisy rosyjskie miały się zmienić w tym zakresie - napisał Jakub Kwiatkowski, rzecznik reprezentacji Polski.

Szpieg, bez którego polscy piłkarze nie wyobrażają sobie kadry. "Cudowne dziecko"

Jak wyjaśnił, chodzi o przepisy związane z pandemią koronawirusa. Zgodnie z aktualnymi przepisami, na stadiony w Rosji może wejść maksymalnie 500 osób. Nie wiadomo jednak, czy sytuacja może zmienić się przed marcowym spotkaniem barażowym o awans do mistrzostw świata. - Na ten moment nie ma w ogóle w sprzedaży biletów na ten mecz. Według obowiązujących dziś w Rosji covidowych przepisów na stadion może wejść max. 500 osób. Jeśli pojawi się opcja wejścia kibiców wówczas poprosimy stronę rosyjską o przysługującą nam pulę 5% dostępnych miejsc - dodał Kwiatkowski.

Mecz Polski z Rosją już 24 marca tego roku w Moskwie. Jeśli Polacy pokonają Rosjan, 29 marca na Stadionie Śląskim w Chorzowie zmierzą się ze zwycięzcą meczu między Czechami a Szwecją. Ewentualne zwycięstwo da drużynie Czesława Michniewicza awans na mistrzostwa świata, które odbędą się w Katarze.