Jerzy Brzęczek wyjawia, jakie miał oferty. Wybrał Wisłę Kraków

Jerzy Brzęczek wrócił do pracy po ponad roku przerwy. Szkoleniowiec zdecydował się przyjąć ofertę Wisły Kraków, którą poprowadzi co najmniej do końca sezonu. W trakcie pierwszej konferencji prasowej Brzęczek odebrał pytanie o Jakuba Błaszczykowskiego jako atak w swoją stronę. - Kuba jest wybitnym reprezentantem, ja ostatnim kapitanem, z którym reprezentacja osiągnęła sukces na dużej imprezie. Jestem dumny, że mam takiego siostrzeńca. A mam wrażenie, że ciągle musimy się z tego tłumaczyć - mówił trener Białej Gwiazdy.

Jerzy Brzęczek był otwarty na powrót do kadry? "Zgodziłbym się na spotkanie"

Jerzy Brzęczek rozmawiał z "Przeglądem Sportowym" po objęciu Wisły Kraków. Szkoleniowiec został zapytany o potencjalny powrót do reprezentacji Polski. Czy była taka opcja po odejściu Paulo Sousy. - Z nowym prezesem rozmawiałem krótko po tym, jak wygrał wybory i spotkaliśmy się na chwilę przy okazji meczu Polski z Węgrami. Czy wróciłbym do kadry? Byłbym nieszczery, mówiąc, że gdyby Kulesza zaproponował mi spotkanie ws. powrotu do kadry, taką rozmową w ogóle nie byłbym zainteresowany. Oczywiście, że chętnie bym się zgodził na spotkanie - powiedział.

- Ale nie było również tak, że czekałem na sygnał od nowego prezesa PZPN. Nie czekałem i nie jestem rozczarowany. Niezręcznie jest oceniać postępowanie kolegów po fachu, zwłaszcza że chodzi o mojego następcę. Mnie Zbigniew Boniek zatrudnił, a potem zwolnił. Miał do tego prawo - dodał Brzęczek, który prowadził reprezentację Polski w latach 2018-2021.

Jerzy Brzęczek mógł objąć kadrę Kosowa. "Taka możliwość istniała"

Jerzy Brzęczek potwierdził na łamach "PS", że mógł objąć kadrę Kosowa i miał ofertę z Jagiellonii Białystok. - Taka możliwość z Kosowem istniała, od jakiegoś czasu były prowadzone rozmowy. Do dziś nie mają selekcjonera, ale doszedłem do wniosku, że skoro mam konkretne zapytanie z Wisły, to nie będę zwlekał, więc Kosowo jest już tematem nieaktualnym. Temat Jagiellonii był, ale działo się to w okresie, jak rozmawiałem z Kosowem. To traktowałem priorytetowo i otwarcie przekazałem to Jadze - skwitował Brzęczek.