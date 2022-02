Media: Niespodziewane powołania do polskiej kadry na baraż z Rosją. Będą powroty

24 marca Czesław Michniewicz zadebiutuje w roli selekcjonera reprezentacji Polski. I od razu będzie to zadanie bardzo ważne, bo naszym rywalem będą Rosjanie, a stawką meczu będzie awans do decydującej fazy baraży o awans na mistrzostwa świata w Katarze. Jeśli Polacy wygrają w Moskwie, to w decydującym starciu podejmą zwycięzcę pary Szwecja - Czechy.

Zobacz wideo Michniewicz o Adamie Nawałce, odejściu Sousy i perspektywach reprezentacji. Jaki skład na baraże?

Chociaż do meczu zostało jeszcze półtora miesiąca, to Michniewicz już pracuje na pełnych obrotach. Selekcjoner reprezentacji Polski odwiedza kolejne kraje i rozmawia z naszymi kadrowiczami. Michniewicz był już m.in. w Niemczech, gdzie rozmawiał z Robertem Lewandowskim, Włoszech, gdzie spotkał się z całą kolonią naszych zawodników czy Anglii, gdzie widział się z Janem Bednarkiem, Mateuszem Klichem, Mattym Cashem czy Krystianem Bielikiem.

Zaskakujące powołania Michniewicza?

Nowy selekcjoner rozmawia nie tylko z zawodnikami doświadczonymi, ale też młodszymi, których prowadził w czasach pracy z kadrą do lat 21. Portal Polsatsport.pl poinformował jednak, że przynajmniej na razie, rewolucji kadrowej w reprezentacji Polski nie będzie. Michniewicz ma postawić głównie na piłkarzy doświadczonych i postawić na system z trzema środkowymi obrońcami, który spodobał się zawodnikom w czasie kadencji Paulo Sousy.

Nie znaczy to jednak, że nie będzie zaskakujących powołań. Według portalu w kadrze najpewniej znajdą się Michał Pazdan, Marcin Kamiński czy Mateusz Wieteska. Dla pierwszego, bohatera Euro 2016, byłby to powrót do reprezentacji po blisko trzech latach. Ostatni raz Pazdan zagrał w kadrze we wrześniu 2019 roku, kiedy w eliminacjach do Euro 2020 przegraliśmy ze Słowenią 0:2.

Jeszcze dłużej w kadrze nie było Kamińskiego. Zawodnik Schalke 04 ostatni raz w reprezentacji Polski zagrał w listopadzie 2018 roku, kiedy przegraliśmy z Czechami 0:1 w Lidze Narodów. Największym zaskoczeniem byłoby powołanie dla Wieteski. Zawodnik Legii Warszawa nie zadebiutował jeszcze w seniorskiej kadrze, ale należy do ulubieńców Michniewicza. 25-latek był jednym z ważniejszych zawodników kadry U-21 oraz Legii prowadzonych przez obecnego selekcjonera.