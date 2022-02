FIFA podjęła decyzję ws. przerwanego hitu Brazylia - Argentyna. Posypały się kary

Mecz Brazylia - Argentyna w ramach eliminacji mistrzostw świata 2022 w Katarze został przerwany ze względu na naruszenie przepisów dotyczących epidemii koronawirusa. Złamali je Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero oraz Emiliano Buendia. Wyraźnie podirytowany tą sytuacją był Leo Messi. "Jesteśmy tu od trzech dni. Czekano na rozpoczęcie meczu, dlaczego nie powiedziano nam wcześniej, dlaczego nikt nie przyszedł do hotelu? Świat na nas patrzy" - mówił zawodnik PSG.

FIFA podjęła decyzję. Surowe kary

Teraz FIFA zdecydowała, że mecz Brazylia - Argentyna zostanie rozegrany w innym terminie i na neutralnym terenie. Termin spotkania nie jest jeszcze znany. Brazylijska federacja została ukarana 550 tysiącami franków szwajcarskich grzywny za naruszenie porządku i bezpieczeństwa, a także przerwanie spotkania.

Natomiast argentyński związek został ukarany karą finansową 250 tysięcy franków szwajcarskich za niedopełnienie przez niego zobowiązań w zakresie porządku i bezpieczeństwa, przygotowania i udziału w meczu, oraz jego przerwanie.

Ukarani zostali również piłkarze. Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero oraz Emiliano Buendia nie zagrają w dwóch spotkaniach reprezentacji Argentyny.

"Jesteśmy poniżani na światowej scenie"

- FIFA ubolewa nad zdarzeniami poprzedzającymi zawieszenie meczu pomiędzy Brazylią a Argentyną, które uniemożliwiły kibicom cieszenie się meczem pomiędzy dwoma najważniejszymi piłkarskimi narodami na świecie - pisała Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej w oficjalnym komunikacie.

- Jesteśmy poniżani na światowej scenie. To, co się dzieje, jest godne ubolewania - powiedział brazylijski komentator Galvao Bueno, gdy zdezorientowani gracze, w tym Neymar i Lionel Messi, stali na boisku, czekając, aby dowiedzieć się, czy mecz zostanie wznowiony.

Brazylia i Argentyna to dwie pierwsze drużyny tabeli grupy CONMEBOL. Brazylijczycy w fazie finałowej eliminacji do mundialu w Katarze nie przegrali ani jednego z piętnastu meczów i prowadzą z 39 punktami. Argentyńczycy tracą do swoich rywali cztery punkty. Też mają imponujący bilans - 10 zwycięstw i 5 remisów.