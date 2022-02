Nieoczekiwane wzmocnienie reprezentacji Polski prosto z Turcji? "Niezbędny"

Czesław Michniewicz przygotowuje się do półfinału baraży do mistrzostw świata 2022. 24 marca Polska zagra na wyjeździe z Rosją. Jeżeli biało-czerwoni wygrają, w finale o bezpośredni udział zagrają ze zwycięzcą meczu Szwecja - Czechy. Mecz odbędzie się 29 marca na Stadionie Śląskim.

"Michalak jest niezbędny drużynie"

Czesław Michniewicz nie ukrywał, że chce w reprezentacji Polski dać szansę kilku nowym zawodnikom. Być może szansę debiutu w koszulce z orzełkiem na piersi dostanie Konrad Michalak, na którego Michniewicz stawiał prowadząc młodzieżową reprezentację Polski. 24-letni zawodnik zagrał w niej 15 razy, zdobył trzy gole i miał trzy asysty.

Polak na początku nie miał łatwego życia w Turcji po wypożyczeniu z rosyjskiego klubu Achmat Grozny. W grudniu dwa razy było jednak o nim głośno, kiedy popisywał się niesamowitymi rajdami w meczach ligowych Konyasporu. W efekcie wreszcie trafił do podstawowego składu drużyny i ostatnio gra w nim regularnie. Wystąpił w siedmiu z rzędach spotkaniach w wyjściowej "11".

- Konrad na początku nie miał szczęścia. Popełniał błędy, zwłaszcza w decydujących momentach. Ale wykorzystał swoją szansę. Jest teraz pewniejszy siebie i stał się niezbędny drużynie. Jest bardzo szybki i bardzo walczący. Fani go kochają - mówi Fatih Seker, turecki dziennikarz w rozmowie z "WP Sportowe Fakty".

Michalak w tym sezonie wystąpił w 23 spotkaniach Konyasporu. Zdobył dwie bramki i miał dwie asysty. Kolejną szansę dostanie w niedzielnym (godz. 17), hitowym meczu ligowym - na wyjeździe z Trabzonsporem (godz. 17). Polak znalazł się bowiem w wyjściowym składzie. Przeciwko niemu zagra inny Polak - Tymoteusz Puchacz.

Konyaspor zajmuje sensacyjne drugie miejsce w ligowej tabeli. Zespół Michalaka traci dziewięć punktów do liderującego Trabzonsporu, ale ma mecz rozegrany mniej. Jeśli drużyna Polaka utrzyma drugą pozycję, będzie walczyć w eliminacjach o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Jest to możliwe, bo nad grupą pościgową i aż trzema drużynami: Adana Demirspor, Basaksehir i Fenerbahce ma aż osiem pukntów przewagi.