Wielki powrót do reprezentacji Polski. Michniewicz już leci na spotkanie

Czesław Michniewicz po objęciu stanowiska selekcjonera reprezentacji Polski nie próżnuje. Nowy selekcjoner biało-czerwonych postanowił wykorzystać wolny czas, żeby odwiedzić naszych reprezentantów. Michniewicz ma za sobą spotkanie z Robertem Lewandowskim oraz odwiedziny u polskich kadrowiczów występujących we Włoszech. Obecnie szkoleniowiec przebywa w Anglii i ma za sobą spotkania z Mattym Cashem, Mateuszem Klichem czy Krystianem Bielikiem.

Media: Czesław Michniewicz spotka się z Sebastianem Szymańskim. Ale nie w Moskwie

Interia informuje, że Czesław Michniewicz spotka się z Sebastianem Szymańskim w przeciągu najbliższych dni. Selekcjoner reprezentacji Polski poleci w sobotę 12 lutego do Turcji, a dzień później spotka się z pomocnikiem Dynama Moskwa. Dlaczego właśnie tam? Zespół ze stolicy Rosji przebywa nad Bosforem na zgrupowaniu przed drugą częścią sezonu w Premier Lidze. Dodatkowo Michniewicz porozmawia z Sandro Schwarzem (trenerem Dynama) oraz obejrzy sparing Dynama z łotewskim FK RFS.

Wiele zatem wskazuje na to, że Sebastian Szymański wróci do łask i zostanie powołany do reprezentacji Polski. Pomocnik otrzymał szansę od Paulo Sousy podczas pierwszego zgrupowania Portugalczyka i zagrał w meczu z Węgrami (3:3) w roli prawego wahadłowego. Od tego czasu Szymański już nie otrzymywał szans od Sousy. - Nie wiem, dlaczego nie otrzymuję powołań do reprezentacji. Chciałbym poznać powód takiej decyzji. Prawdopodobnie są lepsi ode mnie, a ja wciąż muszę poprawiać swoją grę - mówił Szymański w rozmowie z telewizją Match TV.

- Nie wykluczam, że szansę dostaną piłkarze ostatnio pomijani - mówił Czesław Michniewicz podczas pierwszej konferencji prasowej w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Wówczas szkoleniowiec wskazał właśnie Sebastiana Szymańskiego oraz Szymona Żurkowskiego, występującego w barwach Empoli. Szymański do tej pory zdobył pięć bramek oraz zanotował sześć asyst w 17 meczach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach.