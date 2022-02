Michniewicz spotkał się z Cashem. Piłkarz dotrzymał obietnicy

31 stycznia (poniedziałek) prezes PZPN, Cezary Kulesza przedstawił nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Został nim Czesław Michniewicz, który przez pierwsze kilkadziesiąt godzin na nowym stanowisku, wręcz nie rozstawał się z mediami. Udzielił wielu wywiadów, w których przedstawił swój plan na kolejne dni. Zgodnie z zapowiedziami Michniewicz rozmawiał już z kapitanem Robertem Lewandowskim, pojawił się we Włoszech i teraz przyszła kolej na Anglię.

REKLAMA

Zobacz wideo Czesław Michniewicz o wyborze bramkarza na baraże. "Innej odpowiedzi być nie może"

Czesław Michniewicz spotkał się z Cashem. "Dotrzymał słowa"

Gdy Michniewicz opowiadał o swoich planach w Kanale Sportowym, odezwał się Matty Cash. - Czekam trenerze na wizytę. Upiekę sernik - napisał 24-letni prawy obrońca. O obietnicy pamiętał i "słowa dotrzymał" - podkreśla na Twitterze portal Łączy nas piłka. Selekcjoner reprezentacji Polski natomiast z uśmiechem na ustach przyjął prezent Casha. Zdjęcie obu panów ze wspomnianym sernikiem można obejrzeć w mediach społecznościowych.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Matty Cash usłyszał wiele miłych słów od Michniewicza jeszcze przed oficjalnym spotkaniem. - To jest bardzo dobry piłkarz, regularnie grający w Premier League. Interesuje się nim Atletico Madryt. Posiada polskie obywatelstwo i na pewno będzie okazja, abym go bliżej poznał. Zrobię to najszybciej jak tylko to możliwe, aby czuł się ważną częścią zespołu, a nie zawodnikiem, który po zmianie selekcjonera zostanie nagle zaszufladkowany jako wybór Sousy, którego ja nie chcę — mówił Michniewicz w Kanale Sportowym.

Michniewicz oglądał kapitalny mecz Casha i Klicha. Wtem Bednarek w Londynie

Czesław Michniewicz spotkał się również z Mateuszem Klichem. Dobrze się złożyło, bo Leeds United grało akurat w środę z Aston Villą, dzięki czemu selekcjoner mógł obejrzeć zarówno Casha, jak i Klicha na boisku. Spotkanie zakończyło się remisem 3:3, Cash zdobył jedną asystę, a Klich rozegrał 85 minut.

Nowy sztab szkoleniowy reprezentacji Polski przygotowuje się do meczu barażowego MŚ 2022 z Rosją, który odbędzie się 24 marca. Jeżeli Polacy myślą o awansie na mundial, muszą wygrać to spotkanie.