Były reprezentant Polski odnalazł się. Zagra w lidze islandzkiej!

Zero - tyle minut w tym sezonie rozegrał Maciej Makuszewski. W lipcu wygasł jego kontrakt z Jagiellonią, do której trafił dwa lata temu. W rundzie wiosennej ubiegłego sezonu strzelił nawet trzy gole i zanotował cztery asysty, ale nie przekonało to władz białostockiego klubu, aby Makuszewski pozostał piłkarzem Jagi. Od pół roku był bez klubu. Ale wreszcie wraca do piłki.

32-letni pomocnik przeniósł się do Islandii, gdzie będzie reprezentował barwy ekstraklasowego Leikniru Reykjavík. Klubu, który w 2021 zajął ósme miejsce w lidze. Portal Transfermarkt wycenia kadrę zespołu na zaledwie 1,3 miliona euro, a najbardziej wartościowym piłkarzem jest Andres Escobar, wyceniany na 200 tysięcy euro.

Na Islandii poziom rozgrywek jest bardzo niski. Tamtejsza liga zajmuje dopiero 51. miejsce w rankingu UEFA. Gorsze są tylko: liga czarnogórska, andorska i z San Marino. Dla porównania: Polska zajmuje 28. miejsce.

Makuszewski to były reprezentant Polski

Makuszewski to doświadczony piłkarz, który w barwach Lecha Poznań rozegrał aż 110 spotkań. Oprócz występów w Poznaniu i Białymstoku, grał także m.in: w Tereku Groznym, Witorii Setubal i Lechii Gdańsk. Ma na swoim koncie pięć występów w reprezentacji Polski. Ostatni raz zagrał z Meksykiem (0:1) w listopadzie 2017 roku za kadencji Adama Nawałki, u którego też debiutował. Ale tamtego meczu również nie będzie dobrze wspominał, bo zostaliśmy rozbici przez Duńczyków 0:4.

Jego kariera wyraźnie wyhamowała na przełomie 20017 i 2018 roku, gdy zerwał więzadła krzyżowe w kolanie.