Michniewicz odwiedził Szczęsnego. A ten rozrysował mu taktykę na Rosję

Po przedstawieniu w roli nowego selekcjonera reprezentacji Polski i kilku wywiadach powitalnych udzielonych w mediach Czesław Michniewicz zabrał się za przygotowania do meczu z Rosją, który już za 48 dni. W czwartek trener spotkał się z Robertem Lewandowskim, z kolei dzień później był już we Włoszech. Najpierw miał okazję rozmawiać w cztery oczy z Piotrem Zielińskim, a jeszcze tego samego dnia odwiedził Kamila Glika.

Szczęsny rozrysował taktykę na mecz z Rosją

Profil "Łączy Nas Piłka" publikuje zdjęcia z wizyt selekcjonera u liderów polskiej kadry. Stałym elementem fotografii jest zeszyt selekcjonera. Na kartkach namalowane jest boisko, a na nim z kolei Czesław Michniewicz kreśli piłkarzom taktykę. Po spotkaniu z Piotrem Zielińskim na kartkę uwagę zwrócili prowadzący profilu rosyjskiej federacji. Rosjanie zażartowali z Polaków dziękując za zdradzenie taktyki na mecz barażowy. Przy okazji spotkania z Glikiem Michniewicz był uważniejszy. Tym razem na kartce znajdowała się taktyka, w której Glik podaje do Lewandowskiego, a Polska prowadzi 2:0.

W poniedziałek twitterowy profil "Łączny Nas Piłka" opublikował zdjęcia z kolejnej wizyty Michniewicza. Tym razem nowy selekcjoner polskiej kadry odwiedził Wojciecha Szczęsnego. Kartka z boiskiem ponownie została wykorzystana. Tym razem jednak to Szczęsny po niej rysował. - Trener Czesław Michniewicz po spotkaniu z Wojtkiem Szczęsnym, który do karteczek taktycznych postanowił dorzucić od siebie coś innego - "taktyczny autobus" – napisano w opisie do zdjęć.

Czy Polacy postawią autobus w starciu z Rosją? Czesław Michniewicz jest znany z defensywnego i zorganizowanego ustawienia swoich zespołów. - To trochę jak z kierowcami. Jeden jeździ wolno, drugi brawurowo, ale ten pierwszy może spokojnie zdążyć na miejsce, nie powodując przy tym zagrożenia i wypadków. Trzeba mieć wyobraźnię. Trzeba wiedzieć, kiedy można zaatakować, ale też trzeba umieć się bronić. Ktoś stawia mi zarzut, że moje zespoły są nastawione na defensywę, ale one są po prostu dobrze zorganizowane, co było widać na przykładzie reprezentacji młodzieżowej czy Legii. Mówili o tym Luciano Spalletti, trener Slavii Praga czy Brendan Rodgers z Leicester – mówił w rozmowie ze Sport.pl Czesław Michniewicz zaraz po nominacji na selekcjonera.

Spotkanie półfinału baraży o awans na mistrzostwa świata w Katarze reprezentacji Polski z Rosją zaplanowano na 24 marca o 18:00. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

