Michniewicz spotkał się z Zielińskim. Rosjanie wychwycili jeden szczegół. "Dzięki"

Zakończyła się saga związana z zatrudnieniem nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Cezary Kulesza zdecydował się postawić na Czesława Michniewicza. Były szkoleniowiec m.in. Legii Warszawa i kadry U-21 może się już skupić na przygotowaniach do pierwszego meczu barażowego z Rosją.

Michniewicz nie marnuje czasu i wyruszył w objazd po Europie z zamiarem odbycia rozmów z reprezentantami Polski. Pierwszym celem Michniewicza był oczywiście Robert Lewandowski. Obaj panowie rozmawiali przez około trzy godziny.

- Warto nakreślić plan tej współpracy, bo Robert jest piłkarzem światowego formatu i musi grać na mistrzostwach świata. Trzeba zrobić wszystko, aby zagrać w Katarze. Zamierzam zapytać Roberta, co z jego perspektywy - najlepszego piłkarza świata - powinniśmy zrobić jako drużyna, aby zwiększyć nasze szanse na awans do mistrzostw świata. Chcę wiedzieć, co on czuje, chcę poznać jego przemyślenia. Chciałbym stworzyć mu takie warunki, żeby miał wiele sytuacji, a nie musiał liczyć na jedną jedyną okazję w meczu. Tu musi mu pomóc drużyna i chciałbym, żeby funkcjonowała ona w taki sposób, by umiała wyeksponować swoje atuty, które pozwolą nam na stwarzanie sytuacji. Żebyśmy nie musieli się uciekać do jednego stałego fragmentu gry czy kontrataku – mówił Michniewicz w rozmowie ze Sport.pl.

Po odwiedzeniu Lewandowskiego Michniewicz ruszył dalej. Udał się do Włoch, a tam ma sporo rozmów do przeprowadzenia. Pierwszym piłkarzem, z którym Michniewicz porozmawiał we Włoszech był Piotr Zieliński. Zdjęcie z tej wizyty opublikował portal Łączy Nas Piłka. "Wczoraj u Roberta Lewandowskiego, dziś z wizytą u Piotrka Zielińskiego. Trener reprezentacji Polski intensywnie wykorzystuje czas pozostały do meczu z Rosją i spotyka się z kolejnymi kadrowiczami" – czytamy na Twitterze.

Pod wpisem znalazł się również komentarz profilu rosyjskiej federacji. Na zdjęciu Zielińskiego i Michniewicza było widać również kartki, na których znajdowało się boisko. Na nim znajdowały się narysowane długopisem linie i punkty, co wskazywało na to, że Michniewicz najprawdopodobniej rozrysowywał coś Zielińskiemu. "Dzięki, chłopaki" – napisali Rosjanie, publikując zbliżenie na kartkę i żartem sugerując, że Polacy zdradzili taktykę na mecz z Rosją.

To nie pierwszy raz, kiedy prowadzący profile polskiej i rosyjskiej kadry w pozytywny sposób nakręcają emocje przed meczem. Wcześniej zagrali ze sobą w coraz popularniejszą grę Wordle (w polskiej wersji Literalnie), polegającą na odgadnięciu pięcioliterowego hasła. Zdarzył się również pojedynek w kółko i krzyżyk.

Spotkanie półfinału baraży o awans na mistrzostwa świata w Katarze reprezentacji Polski z Rosją zaplanowano na 24 marca o 18:00. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.