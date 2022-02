Kolejny wybitny reprezentant odmówił pracy z Michniewiczem. "Nie jest zainteresowany"

Wciąż nie wiadomo, kto dołączy do sztabu trenerskiego nowego selekcjonera reprezentacji Polski, Czesława Michniewicza. We wtorek trener ujawnił w programie "Hejt Park" w Kanale Sportowym, że jednym z jego współpracowników może zostać były bramkarz biało-czerwonych, Jerzy Dudek.

REKLAMA

Zobacz wideo Michniewicz odkrywa karty! Jednoznacznie o bramkarzu numer 1

Peszko zdradził plany po zakończeniu kariery. Mocna grupa byłych kadrowiczów

- Chciałbym, żeby ktoś z zawodników grających na poziomie reprezentacyjnym i który był wiodącą postacią w reprezentacji w różnych okresach, był w naszym sztabie. Zastanawiamy się, żeby kogoś zaproponować prezesowi Kuleszy. Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji co do takiego zawodnika - rozpoczął Michniewicz.

I dodał: - Mówi się o Jurku Dudku, to jest taki fakt medialny. Do końca tygodnia rozstrzygnie się, jak będzie z nim wyglądała sytuacja. Są w tej sprawie pewne ustalenia, które zostały poczynione już wcześniej. Zdradzę rąbka tajemnicy, że jutro będę z nim rozmawiał.

Jerzy Dudek jednak nie będzie w sztabie reprezentacji Polski. "Nie jest zainteresowany"

Teraz nowe informacje w tej sprawie ujawnił dziennikarz portalu sport.interia.pl Sebastian Staszewski. - Sztab szkoleniowy Czesława Michniewicza jest już niemal skompletowany. Nie znajdzie się w nim jednak Jerzy Dudek, który był po słowie z Adamem Nawałką. Dudek - podobnie jak wcześniej Łukasz Piszczek - także podziękował za współpracę z nowym selekcjonerem - napisał na Twitterze.

"W połowie tygodnia Dudek przekazał piłkarskiej centrali informację, że na razie nie jest zainteresowany współpracą z kadrą. Wpływ na to miał mieć wybór prezesa PZPN, który zamiast Nawałki ostatecznie zatrudnił Michniewicza" - czytamy na łamach Interii.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Tym samym Jerzy Dudek jest już kolejnym byłym reprezentantem Polski po Łukaszu Piszczku, który odmówił dołączenia do sztabu trenerskiego Michniewicza.

Tomasz Muchiński, Kamil Potrykus, Mirosław Kalita, Andrzej Dawidziuk, Karol Bortnik. To mają być najbliżsi współpracownicy Czesława Michniewicza w reprezentacji Polski - tak zdaniem dziennikarzy Kanału Sportowego, Mateusza Borka i Krzysztofa Stanowskiego ma wyglądać lista najbliższych współpracowników nowego selekcjonera reprezentacji Polski.

Netflix wszedł do garażu Cristiano Ronaldo. To się nie mieści w głowie

Czesław Michniewicz ma już mniej niż 50 dni na przygotowanie się do pierwszego meczu barażowego, w którym reprezentacja Polski zagra na wyjeździe z Rosją. To spotkanie odbędzie się 24 marca. Jeśli Polska wygra, to w decydującym o awansie na MŚ meczu zagra ze zwycięzcą pary Szwecja - Czechy. Jeśli Michniewicz pozostanie na stanowisku po barażach, to jego kolejnymi meczami będą czerwcowe i wrześniowe starcia w Lidze Narodów. Polska zagra w grupie czwartej pierwszej dywizji z Belgią, Holandią oraz Walią (najlepsza drużyna awansuje do turnieju finałowego, najsłabsza spadnie do dywizji B).