Jeden z kandydatów na selekcjonera ujawnił, że rozmawiał z Kuleszą. "Dość konkretnie"

Saga związana z wyborem selekcjonera reprezentacji Polski zakończyła się w poniedziałek 31 stycznia. Na konferencji prasowej prezes PZPN, Cezary Kulesza mianował oficjalnie Czesława Michniewicza na stanowisko nowego trenera biało-czerwonych.

Były trener Legii Warszawa w pokonanym polu zostawił m.in. Adama Nawałkę, Andrija Szewczenkę czy też Jana Urbana. Nazwisko trenera Górnika Zabrze również pojawiało się w mediach do zastąpienia Paulo Sousy, który w grudniu niespodziewanie rozwiązał kontrakt z PZPN, przyjmując ofertę brazylijskiego Flamengo Rio de Janeiro. "Przegląd Sportowy" sugerował nawet, że Cezary Kulesza specjalnie wybrał się do tureckiego Belek, aby negocjować z Urbanem. Później sam trener zaprzeczył, że doszło do spotkania między nimi.

- Nie spotkałem się w Turcji z prezesem Kuleszą, nie jesteśmy też umówieni. Spokojnie pracujemy, przygotowujemy się do wiosny - przyznał Urban na łamach "Przeglądu Sportowego".

Urban ujawnił, że jednak rozmawiał z prezesem Cezarym Kuleszą. "Dość konkretnie"

Teraz trener Górnika kolejny raz zabrał głos na ten temat i potwierdził, że prezes PZPN jednak odbył z nim dwie rozmowy. - To nie jest tajemnica. Teraz już mogę powiedzieć, że dwukrotnie rozmawiałem z prezesem Kuleszą i to dość konkretnie. Z biegiem czasu widziałem jednak, że nie ma kolejnej rozmowy, możliwości spotkania, że moja pozycja oddala się od tego krzesła, ale dziękuję prezesowi, że w tym kontekście zwrócił na mnie uwagę - ujawnił Urban na konferencji prasowej na kanale Górnika Zabrze na Youtube.

I dodał: - W żadnym wypadku nie przeszkadzało mi to w przygotowaniach. Patrzyłem na całą sytuację spokojnie, z boku.

Całą konferencję prasową Jana Urbana można zobaczyć poniżej:

Jan Urban obecnie przygotowuje Górnika Zabrze do pierwszego meczu w ekstraklasie po zimowej przerwie. W sobotę 5 lutego o godz. 15:00 Górnik zmierzy się na wyjeździe ze Stalą Mielec.