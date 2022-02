Michniewicz spotkał się z Lewandowskim. Wiemy, o czym mieli rozmawiać

Michniewicz został trenerem reprezentacji Polski w poniedziałek i zapowiadał, że szybko chce spotkać się z kluczowym piłkarzem drużyny i jej kapitanem, Robertem Lewandowskim. Wiemy już, że do spotkania doszło w piątek.

Michniewicz rozmawiał z Lewandowskim. Do sieci trafiło zdjęcie

"Trzy godziny bardzo dobrej rozmowy o polskiej piłce" - opisuje spotkanie piłkarza Bayernu Monachium z nowym selekcjonerem portal "Łączy nas Piłka" na swoim profilu na Twitterze. We wpisie pojawiło się również zdjęcie Michniewicza i zawodnika.

- Rozmawiałem z Robertem w niedzielę - mówił Czesław Michniewicz w ekskluzywnej rozmowie dla Sport.pl po ogłoszeniu go jako trenera kadry. - Jesteśmy już umówieni, że w tym tygodniu porozmawiamy w cztery oczy. Warto nakreślić plan tej współpracy, bo Robert jest piłkarzem światowego formatu i musi grać na mistrzostwach świata. Trzeba zrobić wszystko, aby zagrać w Katarze - ocenił trener.

Wiemy, o czym Michniewicz miał rozmawiać z Lewandowskim. "Chcę wiedzieć, co on czuje"

- Zamierzam zapytać Roberta, co z jego perspektywy - najlepszego piłkarza świata - powinniśmy zrobić jako drużyna, aby zwiększyć nasze szanse na awans do mistrzostw świata - wskazywał Sport.pl Michniewicz na temat tego, o czym ma rozmawiać z Lewandowskim.

- Chcę wiedzieć, co on czuje, chcę poznać jego przemyślenia. Chciałbym stworzyć mu takie warunki, żeby miał wiele sytuacji, a nie musiał liczyć na jedną jedyną okazję w meczu. Tu musi mu pomóc drużyna i chciałbym, żeby funkcjonowała ona w taki sposób, by umiała wyeksponować swoje atuty, które pozwolą nam na stwarzanie sytuacji. Żebyśmy nie musieli się uciekać do jednego stałego fragmentu gry czy kontrataku - przekazał.

Cała rozmowa z Czesławem Michniewiczem do obejrzenia tutaj (wątek Roberta Lewandowskiego od 7:19):

Spotkanie półfinału baraży o awans na mistrzostwa świata w Katarze reprezentacji Polski z Rosją zaplanowano na 24 marca o 20:45. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.