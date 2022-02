Zaskakujące słowa Lewandowskiego o Sousie. "To będzie procentować"

Kiedy tylko stało się jasne, że Paulo Sousa opuści reprezentację Polski na rzecz brazylijskiego Flamengo, na portugalskiego szkoleniowca spadła lawina krytyki. Oburzeni byli wszyscy – kibice, dziennikarze, eksperci, a nawet sami reprezentanci. Zdegustowany był również Cezary Kulesza. Sousa w świadomości kibiców zapisał się jako "siwy bajerant". Nie bronią go również wyniki. Za jego kadencji Polska wygrała jedynie z nisko notowanymi rywalami.

Lewandowski widzi pozytywy współpracy z Sousą

Mimo tego Robert Lewandowski w rozmowie z tygodnikiem "Piłka Nożna" stwierdził, że nie należy patrzeć na Sousę jedynie w kontekście jego dezercji. Kapitan reprezentacji Polski stwierdził, że Portugalczyk sporo nauczył piłkarzy kadry.

- Sousa dopiero po kilku miesiącach nauczył się naszej piłki. Potem my wiele się od niego nauczyliśmy, wiele poprawiliśmy, wiele rzeczy nam pokazał, uświadomił, wprowadził nowy system gry. Nie wolno patrzeć na jego kadencję przez pryzmat końca. Wiele wyciągnęliśmy ze współpracy z nim, a to, czego nas nauczył, będzie procentować – powiedział Lewandowski.

Napastnik Bayernu przyznał jednak, że był mocno zaskoczony tym, że informacji o odejściu selekcjonera okazały się prawdą. – Szok, niedowierzanie. Najpierw myślałem, że ta informacja to fake, których w mediach jest przecież bardzo dużo. Dopiero na drugi dzień dotarło do mnie, że coś jest na rzeczy. Wtedy pojawiło się uczucie dużego rozczarowania tym, że wcześniej nie miałem informacji, iż coś się szykuje, a więc trybem, w jakim sprawa została przeprowadzona. Dwa dni to w sobie trawiłem, a potem zacząłem zastanawiać, się, co teraz trzeba zrobić, by osiągnąć sukces. Zamiast rozpaczać nad rozlanym mlekiem, myślałem, jak kubeczek mleka z powrotem napełnić – stwierdził Lewandowski.

O tym co trzeba zrobić, żeby osiągnąć sukces, Robert Lewandowski będzie myślał wspólnie z nowym selekcjonerem Czesławem Michniewiczem. Nowy trener kadry narodowej rozpoczyna podróż po Europie, aby spotkać się z piłkarzami. Celem numer jeden jest oczywiście rozmowa z kapitanem kadry. 24 marca reprezentacja Polski zagra pierwszy mecz barażowy o awans na mistrzostwa świata. Rywalem będzie Rosja, a mecz odbędzie się w Moskwie na stadionie Dinama.