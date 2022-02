Lewandowski wskazał drugiego najlepszego piłkarza reprezentacji Polski. "Muszę powiedzieć"

Robert Lewandowski od wielu lat zadziwia niesamowitą formą strzelecką, a w ostatnich dwóch latach wskoczył na jeszcze wyższy poziom sportowy. Pomimo tego napastnik Bayernu Monachium był drugi w plebiscycie Złotej Piłki za Leo Messim, ale reprezentant Polski został za to doceniony w innym plebiscycie FIFA The Best, gdzie wybrano go drugi rok z rzędu najlepszym piłkarzem świata.

REKLAMA

Zobacz wideo Czesław Michniewicz o wyborze bramkarza na baraże. "Innej odpowiedzi być nie może"

Robert Lewandowski odebrał na koniec stycznia nagrodę tygodnika "Piłka Nożna" dla najlepszego polskiego piłkarza. Z tej okazji ukazał się obszerny wywiad z napastnikiem Bayernu Monachium. Polski snajper został zapytany w nim m.in. o to, kto jego zdaniem zasłużył na miejsce na podium plebiscytu, obok niego samego.

Lewandowski: Zieliński bardzo dojrzał

Lewandowski wskazał na Piotra Zielińskiego, pomocnika Napoli. - Muszę jednak powiedzieć o tym, jak bardzo dojrzał w minionych miesiącach Piotr Zieliński. Widać po nim głód tego, żeby mieć więcej goli i więcej asyst. Wreszcie uwolnił swój potencjał. Zrobił wielki progres. To się czuje, grając z nim. Zauważyłem ważną rzecz: im bardziej Piotrek poza boiskiem otwiera się na innych, tym łatwiej potem mu się z innymi gra - ocenił napastnik Bayernu Monachium.

Lewandowski zdradził, co mogło mu zrozumieć lepiej grę Zielińskiego. - Kiedyś był zamknięty prywatnie i w trakcie meczów czegoś mu brakowało. Trudno było mu złapać kontakt z resztą. Teraz to się zmieniło. Wszyscy lepiej rozumiemy jego zagrania. Mnie bardzo pomaga, że lepiej poznałem Piotrka, potrafię dzięki temu przewidzieć jego zagranie czy ruchy na boisku - dodał najlepszy polski napastnik.

Lewandowski w obecnym sezonie ligowym strzelił już 23 gole i ma przewagę aż pięciu trafień nad drugim Patrikiem Schickiem z Bayeru Leverkusen. Natomiast we wszystkich rozgrywkach polski napastnik trafił do siatki aż 34 razy i zanotował trzy asysty w zaledwie 28 meczach. Obecna umowa Lewandowskiemu z Bayernem jest ważna do końca czerwca 2023 roku.