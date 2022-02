Kucharski ujawnia, co Lewandowski naprawdę myśli o Michniewiczu

Emocje związane z wyborem nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski wciąż nie opadły. Po mianowaniu na to stanowisko Czesława Michniewicza często przypominano aferę korupcyjną, w którą trener mógł być zamieszany, ale także jego relacje z Robertem Lewandowskiego. Gdy 51-latek prowadził młodzieżową reprezentację, między panami doszło do zgrzytu.

REKLAMA

Zobacz wideo Michniewicz o Adamie Nawałce, odejściu Sousy i perspektywach reprezentacji. Jaki skład na baraże?

Media pewne co do przyszłości Lewandowskiego i Neuera. Niepokój budzi inny lider drużyny

Wymiana zdań na linii Lewandowski - Michniewicz

W jednym z wywiadów Lewandowski skrytykował preferowany przez Michniewicza styl gry. Przyznał on, że jest on bardzo defensywny i skupiony jedynie na uzyskanie konkretnego wyniku, co według Lewandowskiego nie powinno być celem w młodzieżowych kategoriach.

Michniewicz nie pozostał mu dłużny. W odpowiedzi na zarzuty Lewandowskiego nowy selekcjoner biało-czerwonych powiedział, że "łatwo mówi się to napastnikowi Bayernu Monachium, zawodnikowi grającemu w zespole, którego jakość pozwala mu atakować praktycznie przez całe spotkanie".

Kucharski opisuje relacje Lewandowskiego z Michniewiczem

Do dyskusji na temat relacji obu panów włączył się były agent Roberta Lewandowskiego. Działacz zabrał głos na Twitterze, twierdząc, że doskonale wie, jakie zdanie o nowym selekcjonerze polskiej kadry miał gwiazdor Bayernu. "Wiem, jakie miał zdanie o CM w przeszłości". Na pytanie dziennikarza Super Expressu Marcina Torza: "Jakie? Proszę wprost napisać", Cezary Kucharski odparł, że "delikatnie ujmując krytycznie".

Po takim komentarzu można zatem mieć nieco wątpliwości i zastanawiać się, w jaki sposób należy interpretować słowa Kucharskiego. Z jednej strony przez wiele lat reprezentował Roberta Lewandowskiego, ale z drugiej sam jest z nim skonfliktowany.

Błaszczykowski został zapytany o Michniewicza. Reakcja krótka, ale wiele znacząca

Spór Kucharskiego z Lewandowskim zaczął się od zażądania przez agenta aż 39 milionów złotych w ramach rozliczenia za udziały w spółce. Kapitan polskiej kadry złożył jednak zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez swojego byłego agenta.