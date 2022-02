Hajto wskazał swojego faworyta na selekcjonera. Nie Polak. "On by pasował idealnie"

Prezes PZPN, Cezary Kulesza, przedstawiając oficjalnie nowego selekcjonera reprezentacji Polski rzucił hasło: "Panie trenerze, akcja Rosja!". Wszyscy wiedzą, co ono znaczyło, bo przed Czesławem Michniewiczem trudne zadanie. Zostało mu niespełna 50 dni na to, żeby przygotować kadrę na baraże MŚ 2022, w których zagramy z Rosją na ich terenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Czesław Michniewicz o wyborze bramkarza na baraże. "Innej odpowiedzi być nie może"

Tomasz Hajto wskazuje swojego faworyta na selekcjonera. "Nie mógł jednak tego wziąć, bo miał operację"

Wybór byłego selekcjonera kadry do lat 21., a w ostatnich miesiącach trenera Legii Warszawa, był na pewnym etapie dość zaskakujący. Wszyscy przygotowywali się na ogłoszenie innego nazwiska, a konkretniej nazwiska Adama Nawałki. Cezary Kulesza postawił jednak na innego szkoleniowca i pozostaje jedynie czekać na końcowy rezultat takiego ruchu. Mimo podjętej decyzji niektórzy wciąż wskazują na innych kandydatów.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

- To ja powiem tylko, że moim faworytem był Marcel Koller. On by pasował do naszej drużyny idealnie. Osiągał sukcesy w Szwajcarii i Bundeslidze, też się dostał do finałów mistrzostw Europy we Francji i w pierwszym meczu zremisował z Portugalią. Nie mógł jednak tego wziąć, bo miał zaplanowany termin ważnej operacji. Nie był w stanie pracować z kadrą. Na meczu z Rosją mielibyśmy w najlepszym razie selekcjonera chodzącego o kulach - powiedział otwarcie Tomasz Hajto w rozmowie z Polsatem Sport.

"Sztuczka" Michniewicza zablokowała nawet prezesa PZPN. "Robert akurat się dodzwonił"

Rzeczywiście Marcel Koller był jednym z kilku zagranicznych trenerów, których brano pod uwagę w kontekście pracy z reprezentacją Polski. Według doniesień to właśnie Hajto i Cezary Kucharski zaproponowali prezesowi tego trenera. Wybór ten - podobnie jak każdy inny - nie zadowoliłby jednak każdego. Tomasz Kłos, były reprezentant Polski wskazuje, dlaczego Szwajcar mógłby nie sprawdzić się w naszej kadrze.

- Miałem z nim do czynienia w Kolonii. Kiedy zobaczyłem nagłówki w Internecie, to było dla mnie przerażenie, bo on miał złe nastawienie do Polaków. Pamiętam, że on "skasował" Marcina Mięciel i Tomka Zdebela. Ja też nie mogę o nim dobrego słowa powiedzieć. Dla mnie to był fałszywy, nieszczery trener - mówił Kłos.