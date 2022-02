Matty Cash napisał do Michniewicza. Nowy selekcjoner od razu zareagował

W poniedziałek Czesław Michniewicz został przedstawiony jako nowy selekcjoner reprezentacji Polski. Michniewicz w obecności prezesa PZPN — Cezarego Kuleszy — pojawił się na konferencji prasowej na stadionie narodowym, gdzie odpowiadał na pytania dziennikarzy.

Matty Cash zaprasza Michniewicz. "Upiekę sernik"

We wtorek trener biało-czerwonych poświęcił niemal cały dzień na rozmowy medialne. Wieczorem był gościem program "Hejt Park" w Kanale Sportowym. Na początku rozmowy z Krzysztofem Stanowskim Michniewicz przez niemal godzinę tłumaczył się z 711 połączeń z "Fryzjerem". Odniósł się też do zarzutów dt. ustawionych meczów Lecha Poznań ze Świtem Nowy Dwór i Górnikiem Polkowice w 2004 roku.

Deklaracja Michniewicza ws. Gabriela Sloniny. "Jest w orbicie zainteresowań"

Nie zabrakło też rozmów dotyczących najbliższych planów szkoleniowca. W czwartek Michniewicz wybierze się do Monachium, aby spotkać się z Robertem Lewandowskim. Następnie zamierza udać się także do Włoch, aby spotkać się z reprezentantami Polski, którzy grają w tamtejszej lidze. Kolejnym kierunkiem selekcjonera ma być Anglia.

Selekcjoner zapowiedział, że spotka się z kadrowiczami grającymi w ligach angielskich. Wśród wymienionych przez Czesława Michniewicza nazwisk był też Matty Cash. - To jest bardzo dobry piłkarz, regularnie grający w Premier League. Interesuje się nim Atletico Madryt. Posiada polskie obywatelstwo i na pewno będzie okazja, abym go bliżej poznał. Zrobię to najszybciej jak tylko to możliwe, aby czuł się ważną częścią zespołu, a nie zawodnikiem, który po zmianie selekcjonera zostanie nagle zaszufladkowany jako wybór Sousy, którego ja nie chcę — powiedział Michniewicz.

Na wystąpienie selekcjonera w programie zareagował na Twitterze rzecznik prasowy oraz team manager reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski. - Na początku Hejt Parku Krzysztof Stanowski powiedział, że pewnie dzisiejszy program ogląda wielu kadrowiczów. Raczej nie spodziewał się, że jednym z nich będzie Matty Cash, bo właśnie mnie zapytał, co Czesław Michniewicz o nim powiedział — napisał Kwiatkowski.

- Czekam trenerze na wizytę. Upiekę sernik — napisał na Twitterze 24-letni prawy obrońca. Pod koniec programu ten wpis zauważył Michniewicz i zareagował śmiechem. - Matthew jest fantastycznym człowiekiem, bardzo lubianym za poczucie humoru. Ale też jest bardzo dobrym piłkarzem, a to jest najważniejsze — dodał nowy trener Polaków.