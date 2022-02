Deklaracja Michniewicza ws. Gabriela Sloniny. "Jest w orbicie zainteresowań"

Czesław Michniewicz był we wtorek gościem "Hejt Parku" w Kanale Sportowym. Nowy selekcjoner reprezentacji Polski odpowiadał na pytania dotyczące 711 połączeń z "Fryzjerem", a także o przyczyny kryzysu w Legii Warszawa. Nie zabrakło również pytań o przyszłość.

Jeden z widzów dodzwonił się do studia i przedstawił jako kibic z Chicago. Zapytał się, czy Czesław Michniewicz ma zamiar przyjrzeć Gabrielowi Sloninie. To wyjątkowo utalentowany 17-latek grający na pozycji bramkarza. Urodził się i mieszka w Stanach Zjednoczonych i mógłby grać dla tej kadry, ale też i dla Polski. Jego rodzice są Polakami, a on sam mówi w języku polskim.

- Nie odmówiłem gry dla Polski. Miałem 15 lat, bałem się, że nie zostanę dobrze przyjęty. Dziś podjąłbym zupełnie inną decyzję. Chcę zagrać w reprezentacji – mówił w rozmowie z Jakubem Sewerynem ze Sport.pl Gabriel Slonina.

- Myślę, że on jest w orbicie zainteresowań naszej federacji. Ale szczerze mówiąc ja z nikim nie rozmawiałem o tym, bo za krótko tu jestem. Ale obiecuję, że zainteresuję się tym tematem. Może ktoś od nas się z nim kontaktował – powiedział Michniewicz.

Kibic zadający pytanie naciskał na jak najszybsze zainteresowanie się tym zawodnikiem, ponieważ ma on już przebywać na zgrupowaniu dorosłej kadry USA, choć na razie jako czwarty bramkarz. Pokazuje to jednak, że Amerykanie nie śpią i też uważnie przyglądają się Sloninie. W wywiadzie udzielonym Jakubowi Sewerynowi przyznał, że Amerykanie naciskają na to, aby podjął decyzję.

- Wciąż nie zadecydowałem, którą kadrę ostatecznie będę reprezentował. Uwierz mi, to jest wciąż 50:50. Jeszcze nigdy nie miałem okazji być na zgrupowaniu którejkolwiek reprezentacji Polski, a muszę powiedzieć, że naprawdę na to czekam. Chciałbym zagrać w koszulce z orzełkiem na piersi, bo wiem, że to coś wyjątkowego. Obserwuję obie reprezentacje, uwielbiam zarówno Polskę, jak i USA i wiem, że czeka mnie bardzo trudna decyzja. Muszę wybrać to, co będzie dla mnie najlepsze i dlatego naprawdę chciałbym zobaczyć, jak to wszystko wygląda w reprezentacjach Polski – mówił 17-latek, który jak do tej pory rozegrał 11 meczów na poziomie MLS.