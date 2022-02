Króciutko. Michniewicz ostro odpowiada Tomaszewskiemu. "Wszystko, co mówi"

Wybór Czesława Michniewicza na selekcjonera reprezentacji Polski wywołał mnóstwo kontrowersji, a u niektórych obserwatorów nawet oburzenie. Chodzi oczywiście o dotąd niewyjaśnioną przeszłość nowego szkoleniowca kadry narodowej, a konkretniej o 711 połączeń z "Fryzjerem" – hersztem mafii ustawiającej mecze w Polsce. Przypomnijmy, że Michniewiczowi nigdy nie postawiono zarzutów, co w świetle prawa czyni go osobą niewinną. Jednak wątpliwości wokół jego osoby są i wydaje się, że mogą już nigdy nie zniknąć.

"Sztuczka" Michniewicza zablokowała nawet prezesa PZPN. "Robert akurat się dodzwonił"

Michniewicz odpowiedział na krytykę Tomaszewskiego

Niezadowolony z takiego obrotu spraw jest chociażby Jan Tomaszewski. Znany ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi były reprezentant Polski tak skomentował zatrudnienie Michniewicza: - Pomijam umiejętności czy kwalifikacje Cześka [Michniewicza] jako trenera. Ale obawiam się - tu mam bardzo poważne obawy poparte pewnymi faktami - że międzynarodowa opinia publiczna bardziej skupi się na tych 711 telefonach i tych powiązaniach naszego selekcjonera z "Fryzjerem", niż na tym meczu, który będzie za 52 dni. Jedna z najważniejszych osób, która ma reprezentować nasz naród, musi być jak żona Cezara - poza wszelkimi podejrzeniami. A tutaj? No cóż. Paru dziennikarzy, dwóch czy trzech, w poniedziałek zapytało o to, ale od razu zostali skasowani przez Kuleszę, który powiedział, żeby nie "kopać się po kostkach", bo teraz mamy cel Rosja. Prezes może i uciszył dziennikarzy, ale nie uciszy opinii publicznej. I to międzynarodowej, bo Rosjanie sami już kilka dni temu pisali, że Michniewicz będzie selekcjonerem i że to jest skandal, bo zamieszany jest w telefony z "Fryzjerem".

Czesław Michniewicz odniósł się do tych słów w rozmowie z Robertem Mazurkiem w RMF FM. - Trudno. Jak się złoży wszystko to, co mówi Jan Tomaszewski od czasu, gdy zakończył karierę, to mówi dużo i nie zawsze, że tak powiem, dobrze – powiedział nowy trener reprezentacji Polski.

Sensacyjne powołanie Michniewicza? Może zyskać najwięcej. "Jak najbardziej ma szanse"

"Prezes Kulesza otworzył szambo"

Po konferencji na Stadionie Narodowym trudno się jednak z Tomaszewskim nie zgodzić. "Wybierając Michniewicza na selekcjonera, prezes Kulesza otworzył szambo, którego smród będzie się ciągnął za reprezentacją Polski. Mafia, ustawione mecze, prokuratura, korupcja - te słowa wybrzmiały w poniedziałek mocniej niż Rosja, obrona, baraże, taktyka" - pisali dziennikarze Sport.pl Łukasz Cegliński i Piotr Wesołowicz. Co gorsza, reprezentacja Polski będzie kojarzona z niewyjaśnioną przeszłością Michniewicza nie tylko w Polsce, ale i za granicą. " Drużyna, którą poprowadzi Michniewicz, nazywa się reprezentacja Polski, a nie kadra PZPN. Słowa "Polska" i "korupcja" będą pojawiały się teraz w mediach przy każdym ważniejszym meczu naszej drużyny. Jednym słowem: gratulacje" – pisze na Sport.pl Michał Kiedrowski.