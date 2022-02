Lewandowski wskazał, kto był jego faworytem na selekcjonera. "Najbezpieczniejszy"

W trakcie pracy Czesława Michniewicza w kadrze U-21 doszło do medialnej wymiany zdań z Robertem Lewandowskim. Kapitan kadry skrytykował styl gry reprezentacji Michniewicza tuż po młodzieżowych mistrzostwach Europy, a szkoleniowiec wówczas nie pozostał mu dłużny. "Lewandowski to dla mnie ani brat, ani swat. Nie zanosi się, byśmy kiedyś razem pracowali, bym został trenerem Bayernu, więc mogę mówić to, co myślę" - mówił Michniewicz.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulesza ogłosił! Michniewicz nowym selekcjonerem reprezentacji Polski

Jaka była pierwsza reakcja Roberta Lewandowskiego na informację o tym, że Czesław Michniewicz poprowadzi kadrę w barażach? "To pana decyzja, będę wspierał nowego selekcjonera" - pisze portal WP Sportowe Fakty.

Robert Lewandowski wolał Adama Nawałkę w roli selekcjonera. "Najbezpieczniejszy"

Robert Lewandowski rozmawiał z "Piłką Nożną" po zdobyciu nagrody dla Piłkarza Roku w Polsce. Tuż po ogłoszeniu kapitan reprezentacji Polski wypowiedział się na temat sytuacji z nowym selekcjonerem biało-czerwonych. Kto był faworytem Lewandowskiego? "Adam Nawałka miał ten atut, że z nami wygrał i przegrał. Wie, jaka droga prowadzi nas do sukcesu, a jaka do porażki. Poza tym nie ma spaczonego obrazu polskiego futbolu. Nawałka wiedziałby, jak nas zmotywować i przygotować do meczu z Rosją" - powiedział.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

"Dla mnie trener Nawałka byłby najbezpieczniejszym rozwiązaniem. On wiedziałby, że nie trzeba wiele zmieniać, a jedynie poukładać klocki. Istotna jest jeszcze inna rzecz: od trenera wiele zależy, ale przede wszystkim my, zawodnicy, musimy zrozumieć, że jesteśmy najbardziej odpowiedzialni za końcowy wynik na boisku. Niezależnie od tego, czy mamy takiego lub innego selekcjonera, to musimy brać sprawy we własne ręce" - dodał Lewandowski.

Czesław Michniewicz przekazał w rozmowie z TVP Sport, że Robert Lewandowski pozostanie kapitanem reprezentacji Polski. "Nie ma dyskusji. To oczywiste kwestie. Nie będę zmieniał czegoś, co dobrze funkcjonowało" - stwierdził selekcjoner. Do spotkania na linii Michniewicz - Lewandowski ma dojść pod koniec tego tygodnia.