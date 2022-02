Czesław Michniewicz wybrał kapitana reprezentacji Polski

W poniedziałek Czesław Michniewicz został mianowany nowym trenerem reprezentacji Polski przez prezesa PZPN Cezarego Kuleszę. Były trener Legii zastąpił Paulo Sousę, który pod koniec grudnia zerwał umowę z kadrą biało-czerwonych.

Zobacz wideo Jan Urban wskazuje największy problem Michniewicza. "To nie jest łatwe połączyć dwie rzeczy"

Przygotujcie się. Cyrk z Michniewiczem dopiero rusza w trasę. Międzynarodową

Umowa Michniewicza z reprezentacją ma obowiązywać nie do końca baraży el. MŚ, ale do końca 2022 roku. W przypadku dobrych wyników może zostać przedłużona.

Michniewicz nie był faworytem Kuleszy, ale wobec fiaska rozmów PZPN z Andrijem Szewczenką, przejął reprezentację Polski, którą w najbliższym czasie czeka kluczowy mecz w półfinale baraży o mundial w Katarze.

Michniewicz ujawnił nazwisko kapitana reprezentacji Polski. "Nie będę zmieniał czegoś, co dobrze funkcjonowało"

Michniewicz zaczyna pracę z kadrą. W najbliższym czasie czeka go bardzo intensywny czas, a celem będzie awans na MŚ 2022. Nowy selekcjoner ujawnił, kto będzie kapitanem biało-czerwonych w rozmowie z serwisem sport.tvp.pl.

- Kapitanem będzie Robert. Nie ma dyskusji. To oczywiste kwestie. Nie będę zmieniał czegoś, co dobrze funkcjonowało. Robert jest świetnym kapitanem, Wojtek świetnym bramkarzem - powiedział Michniewicz.

I dodał, że w przypadku ewentualnej absencji najlepszego polskiego piłkarza, kolejnym kandydatem do opaski jest inny etatowy reprezentant. - Glik jest kandydatem. Wojtek też do mnie napisał czy możemy pogadać. Porozmawialiśmy po godzinie 22:00. Miła rozmowa. Liczę też w kadrze na Kamila Grosickiego - stwierdził nowy selekcjoner.

Antoni Piechniczek punktuje prezesa PZPN. "Nie ma pojęcia"

Czesław Michniewicz ma nieco ponad 50 dni na przygotowanie się do pierwszego meczu barażowego, w którym reprezentacja Polski zagra na wyjeździe z Rosją. To spotkanie odbędzie się 24 marca. Jeśli Polska wygra, to w decydującym o awansie na MŚ meczu zagra ze zwycięzcą pary Szwecja - Czechy. Jeśli Michniewicz pozostanie na stanowisku po barażach, to jego kolejnymi meczami będą czerwcowe i wrześniowe starcia w Lidze Narodów. Polska zagra w grupie czwartej pierwszej dywizji z Belgią, Holandią oraz Walią (najlepsza drużyna awansuje do turnieju finałowego, najsłabsza spadnie do dywizji B).