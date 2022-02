Listkiewicz ocenił zachowanie Michniewicza i Jadczaka na konferencji. Jednoznacznie

Czesław Michniewicz został przedstawiony w poniedziałek przez Cezarego Kuleszę nowym selekcjonerem reprezentacji Polski na konferencji prasowej PZPN. Nominacja dla byłego trenera Legii Warszawa odbiła się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale i za granicą, w Rosji.

Jednym z poruszanych wątków było 711 połączeń Michniewicza z z "Fryzjerem" – hersztem mafii ustawiającej mecze w Polsce na początku XXI wieku. Michniewicz nigdy nie został oskarżony w sprawie korupcji i w świetle prawa jest niewinny. Ale regularne kontakty z "Fryzjerem" w czasach, w których obecny selekcjoner prowadził Lecha Poznań, pozostawiają wątpliwości.

Na konferencji było momentami niezwykle gorąco, gdy dziennikarz WP Szymon Jadczak i wypominał 26,5 minuty rozmów Michniewicza z "Fryzjerem", a selekcjoner odpowiadał, że nigdy nie miał postawionego choćby jednego zarzutu. Wtrącił się i wymianę zdań przerwał Kulesza. - Chciałem skończyć tę dyskusję. Jeśli ktoś chce porozmawiać z selekcjonerem o tym, niech umówi się z nim w tygodniu na kawę. Dzisiaj jesteśmy tutaj, żeby rozmawiać o sprawach sportowych - powiedział.

Michał Listkiewicz, który oglądał konferencję, dla serwisu onet.pl skomentował zachowanie Michniewicza, który odniósł się do zarzutów, mówiąc: - Pana wypowiedź nadaje się do prokuratury. I to z troszeczkę drugiej strony niż pan myśli. To nie ja powinienem być oskarżony, tylko pan. To pan insynuuje, że uczestniczyłem w dwóch sprzedanych meczach, co jest totalną bzdurą. Nikt tego nie potwierdził, nikt tego nie napisał. Pan sugeruje, że wiedziałem o meczu sprzedanym ze Świtem, gdzie prokuratura postawiła zarzuty moim byłym piłkarzom, gdzie ja nie miałem żadnego zarzutu. I nigdzie nie jest napisane, że ja wiedziałem, że coś się złego działo - powiedział Michniewicz.

- Miałem szczęście, że za moich czasów obie strony, czyli trenerzy, prezesi i dziennikarze trochę bardziej się szanowały. Konferencje prasowe wyglądały zupełnie inaczej, nie było takiej agresji i chęci dopierniczenia komuś, czy popisywania się, głównie ze strony dziennikarzy - skomentował całe zamieszanie Listkiewicz.

Ocenił też zachowanie dziennikarza Szymona Jadczaka: - Ten jest od zadawania pytań, a nie od oceniania osoby, której to pytanie zadaje. W tekście oczywiście może i powinien to robić, ale w pytaniach warto zachować rzeczowość. Pod tym względem jestem bardzo rozczarowany poniedziałkową konferencją. Z drugiej strony selekcjoner zbyt nerwowo zareagował. Powinien powiedzieć, że nie odpowie, mógł to zrobić konkretniej albo powiedzieć, że zrobi to innym razem. Straszenie prokuraturą na pewno do niczego nie prowadzi.

W dalszej części rozmowy Listkiewicz przyznał, że Michniewicz został wyprowadzony przez chwilę z równowagi przez dziennikarza Szymona Jadczaka z WP, który zadał niewygodne pytania o sprawy dot. korupcji. - Niepotrzebnie dał się sprowokować panu Jadczakowi. Powinien odpowiedzieć spokojnie, zamiast przywoływać nazwiska piłkarzy kontuzjowanych itd. Jest takie stare powiedzenie "kto się tłumaczy, ten się oskarża". Dobrze w tej sytuacji wypadł Cezary Kulesza, przerywając te dyskusje, mówiąc, że nie jest to tematem tej konferencji. Na pewno podczas niej nie przekonano osób wątpiących. Można było się takich pytań spodziewać i trzeba było spokojnie się do nich odnieść lub od razu zaznaczyć, że nie będzie o tym rozmowy - stwierdził były prezes PZPN.

- Uważam, że na samym początku konferencji powinno się zaznaczyć, że pytania dziennikarzy mają dotyczyć planu na budowę drużyny i strategii na mecz z Rosją. Jednocześnie trzeba było podać termin konferencji, w całości poświęconej innemu tematowi. Trudno było wyjaśnić pewne kwestie w kilku pytaniach, w dodatku przeplatanych ze sprawami stricte piłkarskimi. Myślę, że PZPN mógł to lepiej przygotować, bo trudno winić za to Michniewicza - zakończył Listkiewicz.

Czesław Michniewicz ma nieco ponad 50 dni na przygotowanie się do pierwszego meczu barażowego, w którym reprezentacja Polski zagra na wyjeździe z Rosją. To spotkanie odbędzie się 24 marca. Jeśli Polska wygra, to w decydującym o awansie na MŚ meczu zagra ze zwycięzcą pary Szwecja - Czechy. Jeśli Michniewicz pozostanie na stanowisku po barażach, to jego kolejnymi meczami będą czerwcowe i wrześniowe starcia w Lidze Narodów. Polska zagra w grupie czwartej pierwszej dywizji z Belgią, Holandią oraz Walią (najlepsza drużyna awansuje do turnieju finałowego, najsłabsza spadnie do dywizji B).