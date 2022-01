Piłkarze reprezentacji Polski reagują na wybór Czesława Michniewicza

Czesław Michniewicz został zaprezentowany jako nowy selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski. Decyzja była ogromnym zaskoczeniem dla wszystkich obserwatorów i wywołała skrajne reakcje. Mnóstwo kontrowersji wywołała zwłaszcza do dzisiaj niewyjaśniona przeszłość Czesława Michniewicza. Chodzi oczywiście o 711 połączeń z "Fryzjerem" – hersztem mafii ustawiającej mecze w Polsce. Tego wątku nie zabrakło na konferencji prasowej, podczas której Michniewicz groził nawet dziennikarzowi pozwem.

REKLAMA

Zobacz wideo Michniewicz odkrywa karty! Jednoznacznie o bramkarzu numer 1

"Gdzie jest ta kamera?". Michniewicz w TVP. To pytanie padło dopiero na sam koniec

Dziennikarze i kibice mają więc mieszane odczucia odnośnie nowego selekcjonera. A co z piłkarzami? O reakcjach drużyny na WP Sportowe Fakty pisze Mateusz Skwierawski. Wybór Cezarego Kuleszy dobrze mieli przyjąć młodzi piłkarze, tacy jak Kamil Jóźwiak czy Karol Świderski. Nie byłoby w tym nic dziwnego – obaj współpracowali z Michniewiczem, kiedy ten prowadził kadrę U-21. Zadowolony może być zwłaszcza Sebastian Szymański, który był konsekwentnie pomijany przy powołaniach za kadencji Paulo Sousy.

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl!

- Nie wykluczam, że szansę dostaną piłkarze ostatnio pomijani. Sebastian Szymański zna doskonale moskiewskie realia, Szymon Żurkowski rozgrywa dobry sezon w Empoli - stwierdził nowy selekcjoner.

Reakcje piłkarzy na wybór Michniewicza. Młodzi się cieszą, starsi mają obawy?

Gorzej zareagować mieli starsi reprezentanci. Niektórzy z nich nie ukrywali specjalnie, że chętnie popracowaliby ponownie z Adamem Nawałką. - Adam Nawałka mimo ostatniego okresu na mundialu jest człowiekiem z dużą klasą. Do dzisiaj dba o zawodników. Nawet po meczach za kadencji trenera Brzęczka czy Sousy napisał jakiegoś sms-a. Nadal ma dużą więź z zawodnikami, których prowadził. Na pewno przez szatnię byłby przyjęty dobrze, a nawet lepiej – powiedział Kamil Glik w rozmowie z "Kanałem Sportowym".

- Jestem przekonany, że większość tego by chciała. Bo pamiętają, że współpraca z trenerem Nawałką była dobra. W wypadku każdego trenera przychodzi porażka i trzeba wtedy odejść, ale to jeszcze nie znaczy, że mamy do czynienia ze złym szkoleniowcem. To rytm futbolu – to z kolei słowa Grzegorza Krychowiaka dla Interii.

Zbigniew Boniek pisze do Michniewicza i Jadczaka. Ma dla nich propozycję

Według informacji, do których dotarł Mateusz Skwierawski, starsi reprezentanci mieli przyjąć tę decyzję chłodno. Niektórzy mają się również obawiać o swoją pozycję w drużynie.

Nie wszyscy jednak są rozczarowani tym, że Nawałka nie został selekcjonerem. Jeżeli chodzi o starszych zawodników, to odetchnąć może Mateusz Klich. Zawodnik Leeds nie ukrywa, że z Nawałką mu nie po drodze. Dobitnie mogli się o tym przekonać widzowie streamu Parisa Platynova. Klich nie wiedząc, że jest na żywo, powiedział co sądzi o ewentualnym powrocie Nawałki.

Michniewicz musi więc zdobyć zaufanie starszyzny drużyny. Nowy selekcjoner ma zamiar odwiedzić kilku kluczowych dla kadry graczy. - Porozmawiam z Robertem, jak on chce wygrywać. Jak chce, żeby grała reprezentacja Polski. Chcę go wysłuchać. Decyzja należy do mnie, ale będę rozmawiał z najbardziej doświadczonymi reprezentantami. Kamil Glik, Grzegorz Krychowiak, czy Piotr Zieliński mogą się spodziewać moich wizyt - zapewnił Czesław Michniewicz. - Ja Roberta nie muszę oglądać już w grze. Ja muszę z nim porozmawiać - dodał.

Światła zgasły, koniec. Wtedy wkroczyli baronowie. Kulisy konferencji Michniewicza