Boniek pisze do Michniewicza i Jadczaka. "Zostawmy prokuraturę w spokoju"

Zakończyła się saga z udziałem nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Cezary Kulesza w ostatni dzień stycznia zaprezentował nowego trenera polskiej kadry narodowej. Został nim Czesław Michniewicz. Wybór ten wywołał mnóstwo kontrowersji. Zawrzało również na samej konferencji prasowej, kiedy zarówno Kulesza i Michniewicz usłyszeli pytania o niewyjaśnioną do tej pory przeszłość nowego selekcjonera i kwestię jego 711 połączeń z "Fryzjerem".

Zobacz wideo Michniewicz odpiera ataki korupcyjne. "Nie byłem świadkiem koronnym"

Smród w reprezentacji Polski. Cezary Kulesza otworzył szambo

- Z akt sądowych wynika, że pan wiedział, że ten mecz jest sprzedany [chodzi o mecz Świt - Lech z 22 maja 2004 roku - red.]. Jak to jest prowadzić drużynę w sprzedanym meczu, jak to jest uczestniczyć w takim procederze korupcyjnym? – takie pytanie Michniewiczowi zadał Szymon Jadczak, dziennikarz WP. Michniewicz w odpowiedzi stwierdził, że ta wypowiedź nadaje się do prokuratury. W rozmowie z Dominikiem Wardzichowskim w programie Sport.pl LIVE selekcjoner zapowiedział, że sprawa trafi do prawników. Przypomnijmy, że Czesław Michniewicz w świetle prawa jest osobą niewinną.

Boniek pisze do Michniewicza i Jadczaka. "Proponuję wypić kawę"

Całe zamieszanie pod koniec dnia skomentował były prezes PZPN-u Zbigniew Boniek. - Ważny dzień się kończy. Selekcjoner niech się teraz koncentruje na dwóch (oby) meczach, które dadzą naszej przepustkę do Kataru. Proponuje zaprosić, pogadać i wypić kawę z Dominikiem Pankiem i Szymonem Jadczakiem. Zostawmy prokuraturę w spokoju – napisał na Twitterze.

Dodajmy, że Dominik Panek to dziennikarz, który od lat prowadzi blog "Piłkarska Mafia", który jest kompendium wiedzy o korupcji w polskiej piłce. Znajdują się tam m.in. zeznania, jakie Czesław Michniewicz złożył w prokuraturze. Panek bardzo głośno wyraził swój sprzeciw wobec wyboru Michniewicza na trenera kadry.

Michniewicz wybrał bramkarza numer jeden w reprezentacji Polski

Czesław Michniewicz ma nieco ponad 50 dni na przygotowanie się do pierwszego meczu barażowego, w którym reprezentacja Polski zagra na wyjeździe z Rosją. To spotkanie odbędzie się 24 marca. Jeśli Polska wygra, to w decydującym o awansie na MŚ meczu zagra ze zwycięzcą pary Szwecja - Czechy. Jeśli Michniewicz pozostanie na stanowisku po barażach, to jego kolejnymi meczami będą czerwcowe i wrześniowe starcia w Lidze Narodów. Polska zagra w grupie czwartej pierwszej dywizji z Belgią, Holandią oraz Walią (najlepsza drużyna awansuje do turnieju finałowego, najsłabsza spadnie do dywizji B).