Koniec konferencji, światła zgasły. Wtedy do akcji wkroczyli baronowie [WIDEO]

To było zaraz po trwającej nieco ponad godzinę w poniedziałek konferencji prasowej na Stadionie Narodowym w Warszawie. Czesław Michniewicz w jej trakcie został przedstawiony jako nowy selekcjoner. Pojawiły się trudne pytania - także nerwy - ale na koniec, kiedy już zgasły światła, było już tylko przyjemnie i wesoło. Tę scenkę uwiecznił Przemysław Ofiara, dziennikarz "Super Expressu", który zamieścił na Twitterze wideo, gdzie Michniewicz odbiera gratulacje od dziennikarzy, ale też od tzw. baronów, czyli prezesów związków wojewódzkich, którzy jednogłośnie - jak wcześniej przekazał Cezary Kulesza - zatwierdzili nowego selekcjonera.

REKLAMA

Zobacz wideo Michniewicz odpiera ataki korupcyjne. "Nie byłem świadkiem koronnym"

Tak ma wyglądać sztab Michniewicza. "Zaufany człowiek i mój krajan z Dębicy"

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Najbardziej wylewny był Zbigniew Bartnik - członek zarządu i prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej - który nie tylko wyściskał się i przybił piątkę, ale też z szerokim uśmiechem zapozował do wspólnego zdjęcia z Michniewiczem. Gratulacje odbierał również Kulesza. On także przebywał na scenie. I wtedy, i wcześniej, kiedy jeszcze przy włączonych kamerach prezentował nowego selekcjonera.

"Przepraszam! Ja mówię! Nie przerywałem panu!"

- Przekonał mnie jedną rzeczą: planem na pierwszy baraż. Podczas spotkania był świetnie przygotowany do rozmowy - powiedział prezes PZPN, który konferencję prasową zaczął stremowany. Później jednak zachowywał się jak absolutny gospodarz, choć było gorąco.

Najgoręcej po pytaniach Szymona Jadczaka z Wirtualnej Polski, który pytał nie tylko Kuleszę, ale także Michniewicza. Dziennikarz nawiązał do rozmów telefonicznych selekcjonera, które przed laty prowadził z tzw. "Fryzjerem" - szefem mafii piłkarskiej, odpowiedzialnym za ustawienie meczów. Zapytał Kuleszę, jak moralnie i etycznie czuje się z tym, że zatrudnia trenera, który przez dwa lata i cztery miesiące rozmawiał z "Fryzjerem".

Jadczak i Kulesza zaczęli się przekrzykiwać. - Przepraszam, ja mówię! Nie przerywałem panu! - zdecydowanie doszedł do głosu prezes PZPN. - To nie wyrok. Nic nie wiem o wyroku. Mówienie "człowiek mafii" o Michniewiczu jest obraźliwe. Skupmy się na meczu z Rosją, a nie kopaniu po kostkach. Nie ma czasu na wojenki i kłótnie. To nam niepotrzebne. Gdyby Michniewicz był skazany wyrokiem, nie siedziałby tutaj. Nie jestem w strukturach, które prowadzą dochodzenie, a o wyroku nic nie wiem - mówił stanowczo Kulesza.

Czerczesow oferuje pomoc. Jasna deklaracja. I te słowa o Michniewiczu. "Towarzysz"

Michniewicz nigdy nie został postawiony w stan oskarżenia, a wrocławska prokuratura nie znalazła dowodów na to, że ustawiał mecze, ale w aferze korupcyjnej, która psuła polski futbol na przełomie wieków, jego nazwisko się pojawia. Michniewicz jest niewinny, ale wątpliwości pozostają, o czym więcej w poniedziałek pisali Łukasz Cegliński i Piotr Wesołowicz ze Sport.pl >>