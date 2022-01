Michniewicz zaatakowany przez wybitnego reprezentanta. "Jak żona Cezara"

Ubrany w czarną koszulę i jak to zwykle bywa: konfrontacyjnie nastawiony. - Mój strój świadczy o tym, że dla mnie jest to czarny dzień polskiej piłki - zaczął były wybitny bramkarz Jan Tomaszewski rozmowę z "Super Expressem".

- Dlaczego? Pomijam umiejętności czy kwalifikacje Cześka [Michniewicza] jako trenera. Ale obawiam się - tu mam bardzo poważne obawy poparte pewnymi faktami - że międzynarodowa opinia publiczna bardziej skupi się na tych 711 telefonach i tych powiązaniach naszego selekcjonera z "Fryzjerem", niż na tym meczu, który będzie za 52 dni - przyznał Tomaszewski.

- Jedna z najważniejszych osób, która ma reprezentować nasz naród, musi być jak żona Cezara - poza wszelkimi podejrzeniami. A tutaj? No cóż... Paru dziennikarzy, dwóch czy trzech, w poniedziałek zapytało o to, ale od razu zostali skasowani przez Kuleszę, który powiedział, żeby nie "kopać się po kostkach", bo teraz mamy cel Rosja. Prezes może i uciszył dziennikarzy, ale nie uciszy opinii publicznej. I to międzynarodowej, bo Rosjanie sami już kilka dni temu pisali, że Michniewicz będzie selekcjonerem i że to jest skandal, bo zamieszany jest w telefony z "Fryzjerem" - powiedział Tomaszewski i jeszcze raz dodał, że według niego to właśnie przede wszystkim tym tematem do meczu z Rosją będzie żyła opinia publiczna.

Po konferencji na Stadionie Narodowym trudno się z Tomaszewskim nie zgodzić. "Wybierając Michniewicza na selekcjonera, prezes Kulesza otworzył szambo, którego smród będzie się ciągnął za reprezentacją Polski. Mafia, ustawione mecze, prokuratura, korupcja - te słowa wybrzmiały w poniedziałek mocniej niż Rosja, obrona, baraże, taktyka" - pisali dziennikarze Sport.pl Łukasz Cegliński i Piotr Wesołowicz.

Michniewicz nigdy nie został postawiony w stan oskarżenia, a wrocławska prokuratura nie znalazła dowodów na to, że ustawiał mecze, ale w aferze korupcyjnej, która psuła polski futbol na przełomie wieków, jego nazwisko się pojawia. Michniewicz jest niewinny, ale wątpliwości pozostają.

Michniewicz: Nic złego nie zrobiłem

Podczas konferencji na Stadionie Narodowym od początku było czuć, że te 711 połączeń wisi w powietrzu, że Michniewicz będzie musiał się do nich odnieść. Pytania na ten temat zadano trzy - od Andrzeja Janisza z Polskiego Radia ogólne, od Szymona Jadczaka z Wirtualnej Polski konkretne. Był apel do Michniewicza o oświadczenie w sprawie 711 połączeń, było też pytanie do Kuleszy o moralne odczucia dotyczące nominacji dla "człowieka, który przez dwa lata i cztery miesiące miał regularne kontakty z szefem mafii piłkarskiej", było też pytanie do selekcjonera o konkretne rozmowy z "Fryzjerem" przed jednym z ustawionych meczów.

- Nic złego nie zrobiłem, nie mam żadnego zarzutu, nie byłem - wbrew temu, co niektórzy opowiadają - świadkiem koronnym. I mam wszystkie prawa tak jak każdy z nas tutaj siedzących, do tego, żeby pracować. Nie ma żadnych przeciwwskazań, żebym prowadził reprezentację Polski. I to dzisiaj czynię - odpowiedział najpierw Michniewicz.

A potem, dociskany przez Jadczaka o konkrety, kontrował. I z przygotowanego na trudne pytania człowieka, stawał się coraz bardziej poirytowany. - Pana wypowiedź nadaje się do prokuratury. I to nie ja powinienem być oskarżony, tylko pan. Pan insynuuje, że uczestniczyłem w dwóch sprzedanych meczach, co jest totalną bzdurą - mówił Michniewicz, który później w rozmowie ze Sport.pl zapowiedział, że chce pozwać dziennikarza Wirtualnej Polski. - Sprawa trafi do prawników, nie odpuszczę - zapewnił.