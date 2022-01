Rosyjskie media reagują na wybór Michniewicza. "Naśladował Czerczesowa"

Saga związana z wyborem selekcjonera reprezentacji Polski dobiegła końca. Choć według plotek faworytem na to stanowisko był Adam Nawałka, to kadrę prowadzić będzie Czesław Michniewicz. Jego kontrakt ma obowiązywać do końca 2022 roku, a nie - tak, jak sugerowano - do końca barażów. Z informacji Sport.pl wynika, że PZPN będzie mógł rozwiązać umowę już po barażach.

REKLAMA

Zobacz wideo Michniewicz odpiera ataki korupcyjne. "Nie byłem świadkiem koronnym" Wybierz serwis

Rosyjskie media komentują wybór Michniewicz na selekcjonera. "Nazywa się go Czesław 711"

Informacja o tym, że reprezentacja Polski ma nowego selekcjonera znalazła się w rosyjskich mediach. Temat ten przewijał się w nich w ostatnich dniach, bo za niespełna dwa miesiące Rosja zmierzy się z Polską w Moskwie w barażach o awans na MŚ 2022 w Katarze.

Kulesza miał wymarzonego selekcjonera. Ale musiał wziąć Michniewicza. Towar z wystawy

W kontekście Michniewicza nie brakuje nawiązań do zwycięstwa prowadzonej przez niego Legii nad Spartakiem Moskwa w trwającej edycji Ligi Europy. "Jego ostatnim miejscem pracy była Legia, która grała w tej samej grupie Ligi Europy co Spartak Moskwa. Legia z rosyjskim zespołem wygrała" - czytamy na portalu Match.TV. O tym napisał także rosyjskie Eurosport. "We wrześniu 2021 roku Michniewicz wraz z Legią pokonał w Moskwie Spartaka i uczcił to świetnym występem na konferencji prasowej, gdzie naśladował Stanisława Czerczesowa" - czytamy. Nowy selekcjoner ostentacyjnie otworzył wtedy butelkę piwa po imponującym zwycięstwie. W podobny sposób zachował się ówczesny selekcjoner reprezentacji Rosji podczas Euro 2020.

Agencja TASS zwróciła natomiast uwagę na słowa Michniewicza, który zaznaczył, że już rozpracowuje rywali. "Nowy trener mówi o tym, że marzył o prowadzeniu kadry narodowej i był dumny z tego, że marzenie to się spełniło. Michniewicz zagłębił się w problemach kadry i zajął się już meczem z Rosją" - napisano.

Szymon Jadczak grzmi: "Dzień hańby". Reakcje na konferencję Michniewicza

Sport24 zatytułował artykuł o Michniewiczu: "Dlaczego skandaliczny trener rywala Rosji w barażach o awans na MŚ. Dlaczego prokuratura zainteresowała się Michniewiczem?" Opisane w nim zostały kontrowersje związane z rzekomą korupcyjną przeszłością Czesława Michniewicza. "W Polsce nowego trenera nazywa się "Czesław711" [...] W Polsce żartowali nawet, że po odejściu z piłki będzie mógł pracować w call center" - napisano, Jak zaznaczono, szkoleniowiec jest oficjalnie niewinny, co nie wpływa jednak na to, że historia jest mniej niejasna. Portal ten zwrócił także uwagę, że po wyborze Michniewicza na to stanowisko spadły kursy na awans reprezentacji Polski.

Debiut Michniewicza w roli selekcjonera reprezentacji Polski już 24 marca w meczu z Rosją w Moskwie.