Czesław Michniewicz komentuje zachowanie Paulo Sousy. Ważna deklaracja

W poniedziałek Czesław Michniewicz został ogłoszony jako nowy selekcjoner reprezentacji Polski. Kontrakt Michniewicza ma obowiązywać do końca 2022 roku, a nie - tak, jak sugerowano - do końca barażów. Z informacji Sport.pl wynika, że PZPN będzie mógł rozwiązać umowę już po barażach.

Wybór Michniewicza na to stanowisko nie wydarzyłby się, gdyby pod koniec grudnia Paulo Sousa nie podjął decyzji o rozwiązaniu kontraktu z PZPN, aby skorzystać z oferty brazylijskiego Flamengo. Portugalczyk pozostawił kadrę tuż przed barażami do MŚ 2022 w Katarze, które miały być podsumowanie pewnego okresu reprezentacji Polski, a także zdecydować o jego przyszłości.

Jedno z pytań podczas poniedziałkowej konferencji prasowej dotyczyło tego, czy Michniewicz może zadeklarować, że nie zachowałby się jak Paulo Sousa. - Nie mam planów i nigdy nie będę miał, aby rezygnować z reprezentacji Polski. Kadra może ze mnie zrezygnować, skoro już tu jestem, ale ja na pewno z reprezentacji nie zrezygnuję. Pod żadnym pozorem, pod żadną ofertą z innego klubu. Będę pracował do ostatniego dni, aż prezes Kulesza uzna, że albo kontrakt się skończył, albo mój czas już minął - zadeklarował.

Samo pytanie nie było bezzasadne, bo w przeszłości nowy selekcjoner zrezygnował z pracy z reprezentacją Polski do lat 21 w trakcie eliminacji młodzieżowych ME, aby móc skorzystać z oferty Legii Warszawa, co przypomniała Iza Koprowiak z "Przeglądu Sportowego". - Widzę wiele różnic, ale nie chciałbym się wypowiadać o moim poprzedniku, który odszedł do innego klubu. Ja też odszedłem, ale nie widzę procenta podobieństwa w tym, co zrobił trener Sousa i co zrobiłem ja. Przebiegało to zupełnie inaczej, nikogo nie zaskoczyłem moją decyzją. Była zaakceptowana przez prezesa Zbigniewa Bońka - wyjaśnił Michniewicz.

Debiut Michniewicza w roli selekcjonera reprezentacji Polski już 24 marca w meczu z Rosją w Moskwie.