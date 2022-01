Lato reaguje po wyborze Michniewicza na selekcjonera reprezentacji Polski

Wreszcie wiadomo, kto poprowadzi reprezentację Polski w barażu o awans na MŚ 2022 w Katarze. Po miesięcznych poszukiwania ogłoszono, że nowym selekcjonerem będzie Czesław Michniewicz. - Byliśmy w kontakcie z Cezarym Kuleszą od dłuższego czasu. Wiedziałem, że prezes rozmawia z innymi kandydatami, ale ja już zacząłem przygotowania. Analizowałem grę reprezentacji Rosji, nie chciałem tracić czasu, choć nie wiedziałem, czy to ja ostatecznie zostanę selekcjonerem - powiedział szkoleniowiec na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Pewne było, że brakuje jednoznacznego kandydata na to stanowisko i wybór kogokolwiek spotka się z licznym głosami krytycznymi. Tak też jest w przypadku Czesława Michniewicza, zwłaszcza że w ostatnich dniach nie był on wymieniany jak faworyt do objęcia tego stanowiska.

Decyzję prezesa PZPN Cezarego Kuleszy pochwala jednak Grzegorz Lato, który rządził związkiem w latach 2008-2012. - Prezes PZPN nie popełnił błędu. Trener Michniewicz ma doświadczenie, pracował w Legii, a co też bardzo ważne, pracował w reprezentacji Polski do lat 21. Dzięki temu zna też kilku piłkarzy, którzy grają obecnie w dorosłej kadrze. Można powiedzieć, że jest "na chodzie", ciągle pracował. Adam Nawałka na przykład miał dłuższą przerwę, po odejściu z Lecha Poznań miał już wolne - wyjaśnił w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Spotkanie z Rosją w pierwszej fazie barażów odbędzie się za niespełna dwa miesiące i Michniewicz nie będzie miał okazji spotkać się z piłkarzami poza przedmeczowym zgrupowanie. Według Grzegorza Lata nie będzie to wielkim problemem dla nowego selekcjonera. Najważniejsze, żeby nasi piłkarze byli przygotowani, żeby grali w swoich klubach. Selekcjoner nie będzie musiał robić żadnego obozu przygotowawczego, zostanie mu tylko kilka treningów. A na pewno będzie przygotowany pod kątem analizy rywala - wyjaśnił.

Kontrakt Michniewicza ma obowiązywać do końca 2022 roku, a nie - tak, jak sugerowano - do końca barażów. Ale jednocześnie z informacji Sport.pl wynika, że PZPN będzie mógł rozwiązać umowę już po barażach. To dla Michniewicza nie będzie pierwsza przygoda z dorosłą reprezentacją. Wcześniej w latach 2017-2020 prowadził kadrę U-21, z którą awansował na młodzieżowe EURO. Choć Polacy nie wyszli z grupy, to byli zaskoczeniem turnieju i ograli faworyzowanych Belgów oraz Włochów. Debiut Michniewicza w roli selekcjonera reprezentacji Polski już 24 marca w meczu z Rosją w Moskwie.