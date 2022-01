Michniewicz wskazał dwa nowe nazwiska w reprezentacji Polski. "Ostatnio pomijani"

Za kadencji Paulo Sousy nie było drugiego polskiego piłkarza, o którego tak często dopominały się media, jak Sebastian Szymański. Piłkarz Dynamo Moskwa ma na koncie 11 spotkań w kadrze, ale tylko jedno za kadencji Portugalczyka. I to na pozycji wahadłowego, choć nigdy nie występował w tej roli. Po meczu 3:3 z Węgrami szansy już nie dostał. Teraz Szymańskiego nie skreśla Czesław Michniewicz.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulesza ogłosił! Michniewicz nowym selekcjonerem reprezentacji Polski

Michniewicz leci do Lewandowskiego. Pierwsza decyzja. I mówi o trzech piłkarzach

- Nie wykluczam, że szansę dostaną piłkarze ostatnio pomijani. Sebastian Szymański zna doskonale moskiewskie realia, Szymon Żurkowski rozgrywa dobry sezon w Empoli - stwierdził nowy selekcjoner.

Żurkowski był ważną postacią kadry U-21, którą prowadził kilka lat temu Michniewicz. Wówczas był piłkarzem Górnika Zabrze. W styczniu 2019 roku odszedł do Fiorentiny, ale tam nie potrafił się przebić. Obecnie jest ważnym zawodnikiem Empoli, beniaminkiem Serie A. Najlepiej o tym świadczą jego liczby: cztery gole i dwa asysty.

Szymon Jadczak grzmi: "Dzień hańby". Reakcje na konferencję Michniewicza

Michniewicz wbił szpilkę Sousie

Izabela Koprowniak, dziennikarka "Przeglądu Sportowego" spytała selekcjonera, czy otworzy się na polskich ligowców. I czy np. powołałby Mateusza Wieteskę.

- Wieteska? Mateusz - jak wielu innych ligowców - będzie obserwowany. W odróżnieniu od Sousy, będę otwarty na piłkarzy grających w ekstraklasie, bo znam ich potencjał. Nikomu nie odbieram szans. Kadra będzie szeroka - zadeklarował Michniewicz, który podpisał kontrakt do końca roku. W umowie jednak jest zapis, który zezwala Kuleszy na zwolnienie trenera po przegranych barażach.

Rosja - Polska. Kiedy zaczynamy baraże?

Już 24 marca biało-czerwoni zagrają w Moskwie z Rosją w barażu o mundial w Katarze. Jeśli Polska wygra, to w decydującym o awansie na MŚ meczu zagra ze zwycięzcą pary Szwecja - Czechy. Jeśli Michniewicz pozostanie na stanowisku po barażach, to jego kolejnymi meczami będą czerwcowe i wrześniowe starcia w Lidze Narodów. Polska zagra w grupie czwartej pierwszej dywizji z Belgią, Holandią oraz Walią (najlepsza drużyna awansuje do turnieju finałowego, najsłabsza spadnie do dywizji B).