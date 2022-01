Burza na konferencji PZPN. Michniewicz się wściekł. "Wszyscy słyszeli"

52 dni przed meczem z Rosją poznaliśmy nazwisko trenera reprezentacji. Zgodnie z zapowiedziami został nim Czesław Michniewicz. - Rozpoczynamy akcję Rosja - ucieszył się prezes Cezary Kulesza.

"Nic złego nie zrobiłem, mam wszystkie prawa tak, jak my wszyscy, by pracować"

Już na początku konferencji na Stadionie Narodowym o niechlubną przeszłość Michniewicza i jego znajomość z Ryszardem F. "Fryzjerem" spytał dziennikarz Wirtualnej Polski Szymon Jadczak.

- Interesuje mnie akcja Rosja, ale też to, co się dzieje wokół mnie. Jestem człowiekiem, słucham i czytam, czyni to też moja rodzina oraz znajomi. Chcę z całą stanowczością podkreślić to, co powiedział prezes Boniek, zatrudniając mnie przed laty w młodzieżówce. Nic złego nie zrobiłem, nie postawiono mi żadnego zarzutu i nie byłem świadkiem koronnym. Mam wszystkie prawa tak, jak my wszyscy, by pracować i prowadzić reprezentację Polski. I to czynię - deklarował Michniewicz.

Szymon Jadczak nie dawał jednak za wygraną, zarzucając selekcjonerowi udział w dwóch sprzedanych meczach. - Pana wypowiedź nadaje się do prokuratury i to troszeczkę z innej strony niż pan myśli. To nie ja powinienem być oskarżony, tylko pan. Pan insynuuje, że uczestniczyłem w dwóch sprzedanych meczach, co jest totalną bzdurą. Nikt tego nie potwierdził, nikt tego nie napisał. Pan sugeruje, że wiedziałem o meczu sprzedanym ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki, gdzie prokuratura postawiła zarzuty moim byłym piłkarzom, a ja żadnego zarzutu nie miałem. Nigdzie nie jest napisane, że ja o czymkolwiek wiedziałem - odpowiedział w ostrym tonie Michniewicz.

- Było napisane w ten sposób, że wystawiłem słabszy skład. Mecz ze Świtem był w środku dwumeczu finału Pucharu Polski z Legią. Co więcej, żółte kartki się wtedy sumowały. Po pierwszym meczu wygranym 2:0 Piotrek Świerczewski pauzował za żółte kartki, Maciek Scherfchen miał złamaną rękę, a Rafał Grzelak rozcięte kolano. Trzech zawodników nie mogło zagrać, a Łukasz Madej musiał zostać zmieniony w 44. minucie. Do tego nie zagrał Michał Goliński, który był o jedną żółtą kartkę od pauzy. Na tym wszyscy opierają zarzut, że wystawiłem w tym meczu rezerwowy skład, który tak naprawdę jest bzdurny - kontynuował nowy selekcjoner reprezentacji.

Szymon Jadczak dopytuje o sprzedane mecze. "Stwierdza pan nieprawdę"

Z jednej więc strony Michniewicz ze szczegółami opisywał konkrety sprzed lat, ale dopytywany przez Jadczaka o rozmowę z "Fryzjerem" przed meczem ze Świtem, przyznał, że jej nie pamięta. - To było 18 lat temu. Nie wiem, o czym rozmawiałem z Ryszardem Forbrichem, z którym w Amice pracowałem przez siedem lat. Znałem też wielu dziennikarzy, którzy go znali tak, jak ja. To był mój bezpośredni przełożony, był jednym z wiceprezesów, współpracował z dzisiejszym właścicielem Lecha Poznań Jackiem Rutkowskim i wieloma innymi osobami, które uczestniczą do dzisiaj w polskiej piłce - mówił były trener młodzieżówki.

- Tyle mam do powiedzenia na ten temat. Jeśli będzie pan sugerował, że uczestniczyłem w dwóch sprzedanych meczach, że wiedziałem o nich - co pan wyraźnie zrobił i wszyscy to słyszeli - to pan stwierdza nieprawdę i chciałbym na tym skończyć - podsumował Czesław Michniewicz.

Sytuację przerwał dopiero apel Cezarego Kuleszy, by skupić się na zbliżających się barażach.