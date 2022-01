Oto pierwsze słowa Czesława Michniewicza w roli selekcjonera reprezentacji Polski

W poniedziałek o godzinie 13:00 Czesław Michniewicz został ogłoszony nowym selekcjonerem, a na portalu "Łączy Nas Piłka" umieszczono z nim wywiad, w którym opowiedział o swoich planach. - Dzisiaj moje marzenie się spełnia. Jestem dumny. Miałem już okazję pracować w Polskim Związku Piłki Nożnej, więc wiem co mnie czeka. Wiem, jak wygląda zgrupowanie, ile jest treningów. Na dziś myślimy tylko o Moskwie, na tym się skupiamy. Ale musimy się totalnie zanurzyć w naszym przeciwniku, wiedzieć o nim wszystko. Zawodnicy nie wszystko będą wiedzieć, ale my – jako sztab – tak. To wymaga olbrzymiego poświęcenia i pracy. Takimi rzeczami się wygrywa mecze nawet z silniejszymi rywalami - zaczął Michniewicz.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulesza ogłosił! Michniewicz nowym selekcjonerem reprezentacji Polski

Mamy 711 powodów, by odczuwać dyskomfort. Skaza na selekcjonerze

Michniewicz zdradził, że planuje spotkanie z kapitanem. - Jeszcze w tym tygodniu odwiedzę Roberta Lewandowskiego w Monachium. Mając najlepszego piłkarza świata musimy mu stworzyć takie warunki, żeby mógł pokazać swój potencjał.

Michniewicz ma już doświadczenie w kadrze

To dla Michniewicza nie będzie pierwsza przygoda z reprezentacją. W latach 2017-20 prowadził kadrę U-21, którą poprowadził w 27 meczach. 1.81 - tyle średnio punktów na mecz zdobywał Michniewicz. Kibice najlepiej będą wspominali awans na młodzieżowe Euro, na którym Polacy zdobyli sześć punktów (ograli Belgów i Włochów), ale i tak pożegnali się z turniejem. Przegrali jedynie z Hiszpanami, którzy zdobyli później złoto.

- Najbardziej byłem dumny po zwycięstwie z Włochami, bo ograliśmy ich taktyką. Wszyscy to widzieli. Cały stadion w Bolonii. Wygrywaliśmy wtedy z teoretycznie silniejszymi zespołami, pokazaliśmy swój potencjał. Cieszę się, że wielu zawodników, których wtedy miałem okazję prowadzić, dzisiaj grają w pierwszej reprezentacji. Stanowią o jej sile, wchodzą do niej mocno - podsumował.

Kulesza zdradził szczegóły kontraktu z Michniewiczem. "To najlepszy wybór"

Rosja - Polska. Kiedy zaczynamy baraże?

Już 24 marca biało-czerwoni zagrają w Moskwie z Rosją w barażu o mundial w Katarze. Jeśli Polska wygra, to w decydującym o awansie na MŚ meczu zagra ze zwycięzcą pary Szwecja - Czechy. Jeśli Michniewicz pozostanie na stanowisku po barażach, to jego kolejnymi meczami będą czerwcowe i wrześniowe starcia w Lidze Narodów. Polska zagra w grupie czwartej pierwszej dywizji z Belgią, Holandią oraz Walią (najlepsza drużyna awansuje do turnieju finałowego, najsłabsza spadnie do dywizji B).