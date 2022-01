Kulesza zdradził szczegóły kontraktu z Michniewiczem. "To najlepszy wybór"

"Podjąłem decyzję o powołaniu Czesława Michniewicza na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski. Podpisaliśmy umowę do końca 2022 roku, z opcją przedłużenia. Uważam, że to najlepszy wybór dla naszej kadry przed zbliżającymi się wyzwaniami. Myślimy już tylko o #MisjaMoskwa!" - napisał na Twitterze Cezary Kulesza, prezes PZPN.

Kontrakt Michniewicza ma obowiązywać nie do końca baraży, jak pierwotnie myślano, a do końca roku 2022. Ale jednocześnie z informacji Sport.pl wynika, że PZPN będzie mógł rozwiązać umowę już po barażach.

A to podobno w głównej mierzy właśnie przez długość umowy nie został wybrany Adam Nawałka. Kuleszy miało się też nie spodobać, że powstał "kościół Nawałki", czyli grę ludzi, która miała wręcz wpychać byłego selekcjonera z powrotem na to stanowisko. Kulesza nie chciał, aby w takich warunkach Nawałka mógł czuć się mocniejszy od niego w negocjacjach, stawiać warunki, a jego kandydatura była traktowana w kategoriach wybawcy. A dzięki tym głosom Nawałka poczuł się mocny i podobno "przelicytował" w negocjacjach z Kuleszą.

To dla Michniewicza nie będzie pierwsza przygoda z reprezentacją.

W latach 2017-20 prowadził kadrę U-21, którą poprowadził w 27 meczach. 1.81 - tyle średnio punktów na mecz zdobywał Michniewicz. Kibice najlepiej będą wspominali awans na młodzieżowe Euro, na którym Polacy zdobyli sześć punktów (ograli Belgów i Włochów), ale i tak pożegnali się z turniejem. Przegrali jedynie z Hiszpanami, którzy zdobyli później złoto.

Trenował też takie kluby jak m.in.: Jagiellonia Białystok, Pogoń Szczecin, Polonia Warszawa, Arka Gdynia, Widzew Łódź, Amica Wronki, Zagłębie Lubin, Lech Poznań i Legia Warszawa, z której jesienią 2020 roku został zwolniony.

Najbliższy cel Michniewicza: Rosja

Już 24 marca biało-czerwoni zagrają w Moskwie z Rosją w barażu o mundial w Katarze. Jeśli Polska wygra, to w decydującym o awansie na MŚ meczu zagra ze zwycięzcą pary Szwecja - Czechy. Jeśli Michniewicz pozostanie na stanowisku po barażach, to jego kolejnymi meczami będą czerwcowe i wrześniowe starcia w Lidze Narodów. Polska zagra w grupie czwartej pierwszej dywizji z Belgią, Holandią oraz Walią (najlepsza drużyna awansuje do turnieju finałowego, najsłabsza spadnie do dywizji B).