Kim jest Czesław Michniewicz, nowy selekcjoner reprezentacji Polski?

Prawdziwa telenowela związana z zatrudnieniem nowego selekcjonera reprezentacji Polski dobiegła końca. Choć przez długi czas głównym faworytem do tego stanowiska był Adam Nawałka, ostatecznie biało-czerwonych poprowadzi Czesław Michniewicz. Co o nim wiemy?

Doświadczenie Czesława Michniewicza

Czesław Michniewicz urodził się 12 lutego 1970 roku w Brzozówce na terenie Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Jego matka była odwiedzała wówczas mieszkającą tam rodzinę. Za czasów kariery piłkarskiej Czesław Michniewicz był bramkarzem. Reprezentował barwy takich klubów, jak Ossa Biskupiec Pomorski, Bałtyk Gdynia, Polonia Gdańsk i Amica Wronki. W barwach ostatniego z tych zespołów zanotował dziewięć występów w Ekstraklasie.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej pozostał we Wronkach, najpierw jako menedżer drugiego zespołu, a następnie trener bramkarzy. Po raz pierwszy pierwszą drużynę zaczął prowadzić we wrześniu 2003 roku, kiedy to został trenerem Lecha Poznań. W kolejnych latach Michniewicz prowadził również takie kluby, jak Zagłębie Lubin, Arka Gdynia, Widzew Łódź, Jagiellonia Białystok, Polonia Warszawa, Podbeskidzie Bielsko-Biała, Pogoń Szczecin, Bruk-Bet Termalica Nieciecza i Legia Warszawa.

W trakcie kariery trenerskiej Michniewicz wygrał pięć trofeów. Z Lechem Poznań sięgał po Puchar Polski (2003/04) i Superpuchar Polski (2004/05), który także zdobył jako trener Zagłębia Lubin. Z klubem tym w sezonie 2006/07 sięgnął natomiast po mistrzostwo kraju. 14 lat później, już jako menedżer Legii Warszawa wywalczył swój drugi tytuł mistrzowski. Z Legią awansował do fazy grupowej Ligi Europy, gdzie w trzech kolejkach jego drużyna zdobyła niespodziewanie aż sześć punktów (zwycięstwa ze Spartakiem i Leicester oraz porażka z Napoli), ale został zwolniony ze względu na fatalne wyniki w ekstraklasie.

Reprezentacyjne doświadczenie Michniewicza obejmuje ponad trzyletni okres spędzony na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski do lat 21. Szczególnie udany był dla niego początek pracy, kiedy to po wygranym dwumeczu z faworyzowaną Portugalią jego zespół awansował na mistrzostwa Europy 2019. Biało-czerwoni nie wyszli na nich jednak z grupy. Łącznie Michniewicz poprowadził młodzieżową kadrę w 27 meczach (14 zwycięstw, siedem remisów, sześć porażek).

Czesław Michniewicz i afera korupcyjna

Wraz z pojawieniem się kandydatury Czesława Michniewicza na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski przypomniane zostały wydarzenia z przeszłości. Chodzi o wszystkie kontakty 51-latka z Ryszardem F., pseudonim "Fryzjer". Sprawa była badana przez wrocławską prokuraturę, do której Michniewicz samodzielnie się zgłosił w 2009 roku.

Sam 51-latek nigdy nie zaprzeczał, że znał się z "Fryzjerem". W trakcie zeznań potwierdził, ze 711 razy rozmawiał lub próbował rozmawiać z Ryszardem F. Nigdy jednak nie zostały mu postawione w tej sprawie zarzuty korupcyjne.

- Myślę, że w kwestii meczów, dwóch, które wspomina się w kontekście mojego nazwiska, wyjaśniłem wszystko. Raz jeszcze podkreślę, że złożyłem wyjaśnienia w prokuraturze z własnej woli i w charakterze świadka, a zrobiłem to dlatego, żeby wyjaśnić sprawę podziału pieniędzy w autokarze, po meczu z Górnikiem Polkowice, licząc na to, że moje wyjaśnienia nie tylko pomogą wyjaśnić tę sprawę - opowiadał Michniewicz.