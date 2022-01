Michniewicz i Lewandowski wywołali burzę. Prezes PZPN: Rozmawiałem już z Robertem

- Ma pan w swoich celach wpisany cel: prowadzenie pierwszej reprezentacji Polski? - pytaliśmy Czesława Michniewicza w październiku 2019 roku. Wtedy był jeszcze selekcjonerem kadry do lat 21, ale już pojawiały się głosy, że mógłby zastąpić Jerzego Brzęczka i przejąć najważniejszą drużynę w Polsce. - Każdy chciałby kiedyś pracować z reprezentacją. Moje pokolenie - a do mojego pokolenia zaliczam: Michała Probierza, Piotra Stokowca, czy Macieja Skorżę - każdy chciałby pracować z najlepszymi piłkarzami w Polsce. Ja również. Być może będzie mi to dane, być może nie. Ale robię wszystko, żeby kiedyś taką szansę otrzymać. Bo wiem, że na nią trzeba ciężko zapracować i bronić się wynikami, niezależnie czy w reprezentacji czy w klubie. A jeśli będę mógł kiedyś pracować z tymi piłkarzami, których mam teraz w młodzieżówce: Szymański, Gumny, Bielik, to będzie to dla mnie podwójna satysfakcja - mówił w programie "Dogrywka" w Sport.pl.

Teraz tę podwójną satysfakcję rzeczywiście poczuje, bo to właśnie jego Cezary Kulesza wybrał na następcę Paulo Sousy i powierzył misję awansu na mistrzostwa świata w Katarze. A jak bardzo walczył o tę posadę, czy miał szanse już wcześniej?

- Nie zajmuję się plotkami, ale wiem, jak działają media i widziałem te informacje, że rzekomo chciałem zastąpić Jerzego Brzęczka. To bzdura! Ja od początku wiedziałem, jaka jest moja rola. Nigdy nie wchodziłem w kompetencje pierwszego selekcjonera. Moim zadaniem w kadrze U-21 było przygotowanie piłkarzy do gry w dorosłej reprezentacji. Nie chcę wskakiwać w czyjeś buty, zwłaszcza za jego plecami. Ale jeśli za kilka lat przyjdzie taki moment, że ktoś w Polskim Związku Piłki Nożnej uzna, że nadaję się do roli pierwszego selekcjonera, to ja chętnie się nad tym zastanowię - mówił w 2019 roku, jakby czuł, że kiedyś prezes PZPN rzeczywiście będzie go potrzebował.

Czy Czesław Michniewicz ma konflikt z Robertem Lewandowskim?

W trakcie pracy Czesława Michniewicza w kadrze U-21 doszło też do medialnej wymiany zdań z Robertem Lewandowskim. Kapitan kadry skrytykował styl gry reprezentacji Michniewicza tuż po młodzieżowych mistrzostwach Europy. "Domyślałem się, jak to będzie wyglądało już przed turniejem. Oglądając fragmenty meczów i taktykę, jaką graliśmy, wiedziałem, że gramy tylko pod wynik. Tam nie było gry! Nie dało się zobaczyć, czy zawodnik będzie nadawał się do reprezentacji seniorskiej. Jeśli w wieku 20 czy 21 lat grasz tylko defensywnie i ustawiasz się z tyłu, to jak nauczyć młodych piłkarzy, żeby podejmowali ryzyko? A mówimy tu o rozgrywkach młodzieżowych. Byłbym bardziej zszokowany, gdyby nasza reprezentacja grała w piłkę, próbowała atakować, grać jak równy z równym. Nawet w przypadku porażek, miałbym wtedy więcej powodów do zadowolenia - mówił Lewandowski dla portalu WP Sportowe Fakty.

Media: Piszczek rezygnuje! A w PZPN "furia". Kulisy wyboru selekcjonera

Michniewicz odpowiedział w podobnym tonie. - Lewandowski to dla mnie ani brat, ani swat. Nie zanosi się, byśmy kiedyś razem pracowali, bym został trenerem Bayernu, więc mogę mówić to, co myślę. Gdybym był trenerem Bayernu i miał posiadanie piłki w okolicach 70 procent w każdym meczu, też budowałbym wszystkie akcje w okolicach "szesnastki" i tylko czekał, kto mi dogra piłkę, bym strzelił bramkę. A czy my w najważniejszych meczach seniorskiej kadry, jak ten wygrany 2-0 z Niemcami przeważaliśmy? Nie. Też graliśmy z głębi pola - punktował były selekcjoner kadry U-21 w programie "Stan Futbolu" na antenie TVP Sport.

To wywołało burzę i wzmożoną dyskusję w Polsce. O rzekomym konflikcie Michniewicza z Lewandowskim pisały niemal wszystkie media w Polsce. Ale z naszych informacji wynika, że żadnego konfliktu nie było i nie ma. Burza rozegrała się w mediach, obaj mają inne spojrzenie na piłkę, są rozliczani z innych rzeczy, więc każdy wyraził swoje zdanie. - Nie bolały mnie słowa Lewandowskiego. Robert może mówić, co chce. Jest światowej klasy piłkarzem, kapitanem naszej reprezentacji i wiem, że mówił z troską o swoją drużynę. To pokazuje, jak bardzo mu zależy i jak bardzo chce, żeby młodzi piłkarze wchodząc do dorosłej kadry mieli odpowiednią jakość. Ja tak zrozumiałem słowa Roberta Lewandowskiego, więc o żadnym konflikcie nie ma mowy - mówił Michniewicz w programie "Dogrywka" w Sport.pl.

A jak cała sytuacja wygląda dziś? Portal Interia poinformował, że Cezary Kulesza rozmawiał już z Robertem Lewandowskim o wyborze Czesława Michniewicza na stanowisko selekcjonera. Rozmowa trwała pół godziny i uczestniczył w niej też Czesław Michniewicz. Pierwszy krok został wykonany, a chyba nikt nie ma wątpliwości, że porozumienie na linii Michniewicz - Lewandowski będzie jednym kluczy do sukcesu w walce o mundial w Katarze.