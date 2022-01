Adam Nawałka tłumaczy, co się stało. "Nie może być mowy"

Wszystko wskazuje, że to Czesław Michniewicz w poniedziałek zostanie ogłoszony nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Adam Nawałka w niedzielę został poinformowany przez prezesa PZPN Cezarego Kuleszę, że to nie on został wybrany do roli nowego opiekuna kadry. Co ciekawe, Nawałka udzielił już drugiego wywiadu, w którym tłumaczy kulisy sytuacji, choć przez lata stronił od wywiadów i ograniczał się głównie do mniej formalnych kontaktów z dziennikarzami.

- Człowiek zawsze musi być przygotowany na różne scenariusze i nie czuję się oszukany. Przyjmuję decyzję do wiadomości i nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o moje nastawienie do reprezentacji. Ja się nigdzie nie pchałem. Oferta nie wyszła ode mnie. Mam świadomość, że gdyby nie było sytuacji z odejściem Sousy, nie dostałbym propozycji powrotu do kadry - mówi Nawałka w rozmowie z Interią i odpowiedział na pytanie o pogłoski, jakoby został przelicytowany przez samego Michniewicza.

Adam Nawałka: Prawnik odesłał tylko detale

- Nic podobnego! Wszystkie warunki brzegowe naszej ewentualnej współpracy PZPN sam naniósł na umowę i przysłał do mojego prawnika. Prawnik odesłał tylko detale, które nie dotyczyły ani zarobków, ani długości kontraktu i ich wprowadzenie do umowy nie było warunkiem koniecznym. Dlatego nie może być mowy o przelicytowaniu, skoro mieliśmy porozumienie - dodaje Nawałka i mówi, że choć poświęcił niemało czasu i pracy na wstępne przygotowania, to nie zamierza oczekiwać żadnej rekompensaty finansowej, jako że "nie jest małostkowy".

Konferencja nowego selekcjonera reprezentacji Polski rozpocznie się o godzinie 13:30. Transmisja na kanale Łączy Nas Piłka. Mecz barażowy Rosja - Polska w Moskwie jest z kolei planowany na 24 marca.