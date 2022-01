To się dzieje! Michniewicz rozwiązał kontrakt z Legią Warszawa

Wyścig po posadę selekcjonera reprezentacji Polski wreszcie się skończył. Ponad miesiąc po odejściu Paulo Sousy i mnóstwie nazwisk, jakie pojawiły się w mediach. Cezary Kulesza powiedział w rozmowie z Onetem, że dokonał już wyboru selekcjonera reprezentacji Polski, a ten zostanie ogłoszony w poniedziałek.

Michniewicz rozwiązał umowę z Legią

Wydawało się, że nowym selekcjonerem zostanie ogłoszony Adam Nawałka. Tymczasem w sobotę portal meczyki.pl poinformował, że zostanie nim Czesław Michniewicz. Teraz portal weszło.com poinformował, że Michniewicz rozwiązał umowę z Legią Warszawa. Miała ona obowiązywać do 30 czerwca tego roku.

Czesław Michniewicz pod koniec października został zwolniony z Legii. A precyzyjniej: odsunięty od prowadzenia pierwszego zespołu, bo klub nadal co miesiąc wypłaca mu pensje. Taki stan rzeczy najpóźniej miał się utrzymywać do 30 czerwca, kiedy miał wygasnąć kontrakt Michniewicza z Legią. Dlatego przy Łazienkowskiej wszystkim będzie na rękę, jeśli rzeczywiście wcześniej znajdzie pracę. Gdyby to właśnie on został teraz selekcjonerem reprezentacji Polski.

Michniewicz czyli zadaniowiec

Czesław Michniewicz miałby być więc zadaniowcem. Trenerem, który ma wygrać baraże, a w takiej roli Michniewicz świetnie się już odnajdywał. Zarówno w roli trenera reprezentacji u-21, jak i w Legii Warszawa, gdy grał mecze eliminacji europejskich pucharów.

Czy tak będzie? Okaże się w poniedziałek, ale Kulesza jest pewny, że dokonał bardzo dobrego wyboru. - Mimo tych wszystkich wyjątkowych okoliczności dokonałem wyboru, z którego jestem zadowolony i uważam za najlepszy z możliwych. Nowy selekcjoner ma odpowiednie predyspozycje i doświadczenie, by pełnić tę funkcję, a swoją dotychczasową pracą udowodnił, że zasłużył na taką szansę. Ma moje pełne zaufanie i wsparcie. Zaczynamy akcję "Rosja" - powiedział Kulesza w rozmowie z Onetem.

24 marca reprezentacja Polski zagra z Rosją w meczu barażowym o awans do mistrzostw świata, które w listopadzie rozpoczną się w Katarze. Jeśli Polacy pokonają Rosjan w Moskwie, to w decydującym o awansie na mundial meczu zagrają ze zwycięzcą spotkania Szwecja - Czechy.