Prezes PZPN potwierdza: dokonałem wyboru najlepszego z możliwych

Wyścig po posadę selekcjonera reprezentacji Polski wreszcie się skończył. Ponad miesiąc po odejściu Paulo Sousy i mnóstwie nazwisk, jakie pojawiły się w mediach, wydaje się już pewne, że nowym-starym trenerem polskiej kadry będzie Adam Nawałka.

REKLAMA

Zobacz wideo W co gra Kulesza? Na nowego selekcjonera reprezentacji Polski czekamy ponad miesiąc

Prezes PZPN - Cezary Kulesza - zwrócił się do byłego selekcjonera w ostatnich dniach, mimo że kontrakt z nim ustalił kilkanaście dni wcześniej. Zamieszanie wprowadziło jednak zwolnienie Andrija Szewczenki z włoskiej Genoi i rozmowy, jakie z Ukraińcem podjął Kulesza.

Duży awans Igi Świątek, gigantyczny skok Danielle Collins w rankingu WTA

Mimo że obie strony doszły do porozumienia, to Szewczenko na pewno nie zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski. Wszystko przez to, że były trener reprezentacji Ukrainy nie porozumiał się z Genoą w sprawie warunków rozwiązania kontraktu.

"Dokonałem wyboru najlepszego z możliwych"

Kulesza wrócił więc do Nawałki, którego w roli selekcjonera przedstawi w poniedziałek o 13:30 na stadionie narodowym w Warszawie. - Mimo tych wszystkich wyjątkowych okoliczności dokonałem wyboru, z którego jestem zadowolony i uważam za najlepszy z możliwych. Nowy selekcjoner ma odpowiednie predyspozycje i doświadczenie, by pełnić tę funkcję, a swoją dotychczasową pracą udowodnił, że zasłużył na taką szansę. Ma moje pełne zaufanie i wsparcie. Zaczynamy akcję "Rosja" - powiedział Kulesza w rozmowie z Onetem.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

I dodał: - W żadnym momencie nie sugerowałem się spekulacjami medialnymi. W przestrzeni publicznej pojawiło się mnóstwo nieprawdziwych lub niepełnych informacji, które powodowały niepotrzebny zamęt i nakręcały sztucznie wykreowany chaos. Wyłączyłem się z tego, również dzięki wyjazdowi do Turcji, gdzie mogłem nie tylko prowadzić rozmowy i konsultacje, ale również w spokoju przemyśleć ostateczną decyzji.

Adam Małysz skomentował występ Polaków w Willingen. Jest "bicek"

Pierwszy mecz drugiej kadencji Nawałki odbędzie się 24 marca, gdy zagramy na wyjeździe z Rosją w barażowym meczu o awans na mistrzostwa świata. Jeśli wygramy w Moskwie, to w bezpośrednim meczu o mundial zagramy ze zwycięzcą pary Szwecja - Czechy.