Ogromne pieniądze dla Adama Nawałki. Za kadencji Bońka nawet po podwyżce zarabiał dużo mniej

Wszystko wskazuje na to, że Adam Nawałka zostanie ponownie selekcjonerem reprezentacji Polski. Wcześniej faworytem był Andrij Szewczenko, ale legenda ukraińskiej piłki nie porozumiała się w sprawie rozwiązania kontraktu z włoską Genoą.

REKLAMA

Zobacz wideo "Adam Nawałka ma poparcie grubych ryb w reprezentacji Polski"

Frank Lampard wraca na ławkę trenerską. Przed nim niezwykle trudne zadanie

Ujawniono zarobki Nawałki w przypadku przejęcia stanowiska trenera reprezentacji Polski. Mają być dużo wyższe niż za jego pierwszej kadencji

"Przegląd Sportowy" ujawnił, ile Adam Nawałka zarobi za prowadzenie kadry biało-czerwonych. "Do dopracowania zostały tylko szczegóły umowy i właściwie już nic nie powinno przeszkodzić w ostatecznym porozumieniu. Kontrakt ma obowiązywać do końca tego roku, pensja 200 tysięcy złotych brutto plus bonus za awans do finałów mistrzostw świata" - czytamy na łamach gazety.

Będzie to najwyższa pensja w historii dla polskiego trenera za prowadzenie kadry. Za kadencji Zbigniewa Bońka Nawałka inkasował 80 tys. zł miesięcznie, a po zakwalifikowaniu się Polski na Euro 2016 zarobki szkoleniowca wzrosły do 120 tys. zł miesięcznie.

Umowa z Nawałką ma być ważna do końca 2022 roku. W przypadku awansu na mundial może zostać przedłużona, a trener dodatkowo dostanie wówczas premię finansową, której kwota nie jest znana.

Dla Adama Nawałki będzie to drugie podejście do reprezentacji Polski. W trakcie pierwszego, które trwało niespełna pięć lat (2013-18), 64-latek osiągnął z kadrą największy sukces w XXI wieku - awansował do ćwierćfinału Euro 2016. Potem zakwalifikował się z drużyną na mistrzostwa świata 2018 w Rosji, ale tam jego ekipa rozczarowała i odpadła po fazie grupowej (1:2 z Senegalem, 0:3 z Kolumbią i 1:0 z Japonią). Od tego czasu Nawałka praktycznie nie pracował w roli trenera - jego jedyną pracą w ciągu ostatnich 3,5 roku był kilkumiesięczny, nieudany epizod w Lechu Poznań.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Już 24 marca reprezentacja Polski zagra w Moskwie z Rosją (i w ewentualnym finale pięć dni później ze zwycięzcą starcia Szwecja - Czechy). Awans na listopadowo-grudniowy mundial jest głównym celem postawionym Nawałce przez prezesa PZPN Cezarego Kuleszę.

Borek krytykuje prezesa PZPN: Wypominał Bońkowi, a sam chciał płacić cztery razy więcej

Nazwisko nowego selekcjonera poznamy w poniedziałek na oficjalnej konferencji prasowej, która odbędzie się na stadionie narodowym w Warszawie.